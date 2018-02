Der Papa fand als Erster deutliche Worte. "Felix hätte bloß grad' nach unten fahren müssen. Er hat sein Gold einfach nur weggeschenkt" , sagte Bundestrainer Norbert Loch nach dem Desaster seines Schützlings Felix Loch, das in der berüchtigten Kurve neun seinen Lauf genommen hatte. Die klare Führung nach drei Durchgängen war nach einem krassen Fahrfehler plötzlich weg gewesen, und der daraus folgende Verlust an Geschwindigkeit führte den Doppel-Olympiasieger noch von Platz eins auf fünf. Kein Gold, nicht mal das Podium blieb Felix Loch, dafür aber der Trost des Vaters: "Da muss man ihm einfach nur zur Seite stehen, so etwas kann mal passieren."

"Bronze wirklich erfahren"

Norbert Loch ist aber nicht nur der Vater von Felix, sondern auch der Cheftrainer aller Rodler. Deshalb musste er auch ziemlich schnell umschalten von Mitgefühl für seinen Sohn auf große Freude über einen unerwarteten Coup: Olympia-Debütant Johannes Ludwig fühlte sich schon als sicherer Vierter, wurde aber durch Lochs "Geschenk" noch auf Platz drei vorgespült. Norbert Loch bekam die Kurve gut und wollte den Triumph Ludwigs eben nicht nur aus dem Scheitern des Favoriten herleiten: "Johannes hat sich Bronze wirklich erfahren in einem spannenden Rennen."

Auch Ludwig bekam neben den vielen Glückwünschen natürlich die Fragen nach seinem Mitgefühl für den Teamkameraden gestellt. Der Oberhofer versuchte es über die große Vergangenheit des Geschlagenen: "Es ist natürlich schade für ihn, aber der Felix hat schon so viel erreicht in seinem Leben" , sagte er in der ARD. Und erzählte von der Situation, auf Platz drei im Zielraum zu stehen, als nur noch Loch oben war - Bronze für ihn also nur noch über den Absturz des Kollegen führte: "Das war schon ein extremes Wechselbad der Gefühle. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat."

Auch Hackl fassungslos

Das wusste in der Tat niemand so richtig zu erklären, zumal Felix Loch diese verflixte neunte Kurve dreimal vorher brillant bewältigt hatte. Sieger David Gleirscher aus Österreich räumte ein: "Ich habe nicht geglaubt, dass Felix so etwas passiert." Auch sein Idol und Mentor Georg Hackl gab zu: "Ich war mir sehr sicher, dass er's macht. Aber man hat im Rennverlauf gesehen: Es war ein großes Favoritensterben, und Kurve neun war der Scharfrichter. Fehler können nun mal jedem passieren. Der Felix wird's überleben, und dem Johannes ist es einfach nur zu gönnen. Hut ab vor seiner Leistung."

Schwab und Bach als Mutmacher

Loch blieb unmittelbar nach seiner Zieldurchfahrt noch lange auf seinem Schlitten sitzen, sein Vater nahm ihn in den Arm, dann verschwand er wortlos in die Kabine. Dort sprachen ihm Verbands-Vorstandschef Thomas Schwab und IOC -Präsident Thomas Bach Mut zu. Anschließend musste Loch noch zur Dopingprobe. "Er wird sich dort wieder sammeln" , mutmaßte Vater Norbert.

"Ausgerechnet 100 Meter vor dem Ziel"