Frage: Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Olympischen Dorf?

Felix Loch: "Das passt schon alles hier. Zum Glück ist das Wetter schön. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute morgen waren es minus 18 Grad, da ist man froh, wenn die Sonne scheint."

Wie sieht es auf der Bahn aus?

"Das erste Training war ganz in Ordnung. So kann es weitergehen."

Sie sind jetzt zum dritten Mal bei Olympischen Spielen. Sind die ganze Vorbereitung und das Drumherum für Sie Routine oder gibt es doch noch Anspannung?

"Die Anspannung kommt dann, wenn es immer mehr in Richtung Wettkampf geht. Natürlich kennt man die ganzen Abläufe, auch wenn es im Vergleich zu einem Weltcup oder einer Weltmeisterschaft doch noch etwas anderes ist. Ich spule mein Programm ab und versuche, so viel wie möglich zu genießen."

Was sagen Sie zur Willkommenszeremonie der Gastgeber?

"Es ist schon nett, so etwas mitzubekommen. Da bekommt man auch einen Eindruck, was in der koreanischen Kultur vonstatten geht. Ich kenne mich da nämlich gar nicht aus. Ich habe das jetzt in Sotschi 2014 und in Whistler 2010 miterlebt. Das ist immer schön. Man merkt dann auch, dass die Eröffnungsfeier bald ansteht. Es geht ja auch darum, Olympia ein wenig zu genießen und nicht nur wegen des Wettkampfes da zu sein. Vor acht Jahren war das für mich noch sehr aufregend. In Sotschi war es dann viel Anspannung, weil jeder von mir die Goldmedaille erwartet hat. Jetzt kann ich das genießen und ich versuche, hier in Korea einfach schöne und erfolgreiche Tage zu haben."

Die Kälte ist schon mehrfach thematisiert worden. Welche Auswirkungen hat sie auf Sie persönlich? Und was muss man beim Material beachten?

"Da gibt es schon feine Unterschiede. Man muss den Schlitten etwas anders abstimmen, als wenn man in Deutschland bei deutlich wärmeren Temperaturen fährt. Ob es dann minus 7 oder minus 15 Grad sind, ist jedoch egal. Persönlich muss man sich schon etwas darauf einstellen und einfach warm genug anziehen. Aber man gewöhnt sich auch an die Kälte. Einzig der Wind ist ein bisschen nervig."

Vielen Dank!

Thema in: Das Erste, Sportschau, Olympische Winterspiele Pyeongchang 2018, 09.02.2018, 09:05 Uhr

Stand: 06.02.2018, 09:24