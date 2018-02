Geisenberger und Hüfner im Duell um Olympia-Gold

Sie sind die deutschen Goldgaranten bei Olympischen Spielen. Die Rennrodlerinnen haben seit 1998 stets die Titel gewonnen. Und in diesem Jahr deutet in Pyeongchang viel drauf hin, dass sich daran auch nichts ändern wird. Tatjana Hüfner, Goldmedaillengewinnerin von 2010, und Natalie Geisenberger, Titelträgerin von 2014, sind die beiden Topfavoriten auf den Titel.

Starker Trainingseindruck von Hüfner

Tatjana Hüfner

Auch bei den letzten Trainingsfahrten zeigten die Deutschen, dass der Sieg eigentlich nur über die Topnation gehen wird. Hüfner fuhr am Sonntag (11.02.2018) im Olympic Sliding Centre im ersten Durchgang die Bestzeit, danach versuchte die Thüringerin, die in Sotschi vor vier Jahren Silber gewonnen hatte, eine neue Linie. " Es war ganz ordentlich, der zweite war etwas fehlerhaft, den hake ich unter verpatzter Generalprobe ab. Dadurch ist der Fokus für morgen wieder etwas mehr geschärft ", sagte die Weltmeisterin aus Blankenburg. Die ersten Trainingsläufe hatte Hüfner bereits dominiert.

Geisenberger auf Tuchfühlung

Geisenberger landete in beiden Durchgängen am Sonntag (11.02.2018) auf dem zweiten Platz und fand ihre Läufe "okay“. " Ich bin gut aufgestellt, ich bin fit und der Schlitten läuft auch ganz gut. Es ist aber schwer, hier viermal sauber durchzukommen. Da spielen die Nerven natürlich auch eine Rolle ", sagte die Miesbacherin. Mit Dajana Eitberger aus Ilmenau haben die Deutschen sogar noch ein drittes Eisen im Feuer. Doch die Thüringerin erlebte bisher eher eine Berg- und Talfahrt. " Ich hoffe, ich überlebe die vier Läufe ", sagte sie nach den Plätzen sechs und drei. Doch auch die internationale Konkurrenz schläft nicht und will nach 24 Jahren die deutsche Dominanz brechen. Im zweiten Trainingslauf am Sonntag fuhr Summer Britcher aus den USA die Bestzeit.

red/sid/dpa | Stand: 11.02.2018, 17:00