Was für ein Drama um Felix Loch: Über drei Läufe sah der 28-jährige Deutsche wie der sichere Sieger aus, dominierte die Konkurrenz mit bemerkenswerter Nervenstärke beinahe nach Belieben. Doch dann passierte es: Im vierten und letzten Lauf versteuerte sich der Mann vom Königssee bei der Ausfahrt der berüchtigten Kurve neun und verlor alles. Innerhalb eines Wimpernschlages war sein gesamter Vorsprung aus drei Läufen dahin. Loch verlor nicht nur die Goldmedaille - er wurde mit einem Rückstand von 0,266 Sekunden sogar durchgereicht auf Gesamtrang fünf.

Hackl ratlos

Lochs Coach und Mentor Georg Hackl war am Ende ebenso ratlos wie sein Schützling: "Wir haben hier ein riesiges Favoritensterben erlebt. Ich war mir eigentlich sicher, dass Felix das nach Hause bringt. Aber dann ist das Malheur eben auch ihm passiert."

Es profitierten die anderen: Der junge Österreicher Gleirscher, den vor dem Wettkampf eigentlich niemand auf der Rechnung hatte. Auf den letzten Metern hatte der sich überhaupt noch für das österreichische Olympiateam qualifizieren können.