Lachend sitzt Akito Watabe nach dem olympischen Kombinations-Wettkampf bei der Pressekonferenz. Im Wettkampf von der Normalschanze ist der Japaner gerade Zweiter geworden. "Nein, ich habe Gold nicht verloren. Ich habe Silber gewonnen. Der zweite Platz - das ist genau mein Platz" , sagt er mit einem Lächeln, das jegliche Zweifel der Frager wegwischen will.



Vier Jahre ist diese Szene her. Bei Olympia 2014 in Sotschi lief Watabe hinter Eric Frenzel zu seiner ersten Olympiamedaille. Neben ihm saß Olympiasieger Frenzel und gab Siegerinterviews.

Watabe: "Ich wollte Gold"

Akito Watabe (Mitte) nach dem Rennen von der Normalschanze.

Wie die Bilder sich gleichen. Auch nach dem Kombinierer-Wettkampf von der Normalschanze am vergangenen Mittwoch (14.02.2018) gab Eric Frenzel die Siegerinterviews. Neben ihm lachte Akito Watabe. "Es ist ein fantastischer Tag. Ich bin sehr glücklich über die Silbermedaille" , sagte der 29-Jährige. Doch in seine Erklärungen mischte sich diesmal auch etwas Frust. "Ich wollte Gold. Ich habe alles versucht" , gestand Watabe später.

Beste Saison der Karriere von Watabe

Erstmals seit vielen Jahren konnte sich Watabe ganz berechtigte Hoffnungen machen, die jahrelange Dominanz der deutschen Kombinierer zu durchbrechen. Ausgerechnet vor dem Vier-Jahreshöhepunkt schwächelte das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch. Die erfolgsverwöhnten DSV-Athleten hatten ungewohnte Probleme auf der Schanze und in der Loipe.

Akito Watabe mit dem Pokal des Seefeld-Triple.

Für Watabe dagegen wurde der Herbst seiner Karriere zum Dauer-Höhenflug: Trotz gebrochener Rippe gewann er zu Saisonbeginn das Ruka-Triple, im Januar entthronte er Eric Frenzel als "König von Seefeld" , die Zahl seiner Weltcupsiege schraubte er in diesem Winter von neun auf 14. Als Lohn durfte er sich im Januar das Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtspitzenreiters überstreifen und hat hier mit 1.165 Punkten fast 350 Zähler Vorsprung auf den besten Deutschen, Eric Frenzel.

"Akito kann die Nummer eins werden"

Nach einer langen Serie vierter Plätze vor Olympia 2014 und mehr als 40 zweiten oder dritten Rängen im Weltcup schien Watabe endlich auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Nicht nur für den finnischen Kombinierer Ilkka Herola war vor Olympia klar: "Akito kann die Nummer eins bei Olympia werden. Er springt so gut wie immer und wird in der Loipe immer besser."

Und auch der als bescheiden bekannte Watabe machte vor den Spielen mit einer Kampfansage von sich reden: "Ich möchte in Pyeongchang mehrere Goldmedaillen gewinnen" , sagte er der japanischen Presse vor Olympia.

Watabe dominiert Trainings von der Großschanze

Nach Silber von der Normalschanze können es immerhin noch zwei Goldmedaillen werden. Auf der Großschanze steht am Dienstag (20.02.2018) der Einzel-Wettkampf und am Donnerstag der Team-Wettkampf an. Watabe geht als einer der Top-Favoriten ins Rennen. Auf der Großschanze kann der Japaner, der als Kind als Skispringer seine Karriere begann, seine Fliegereigenschaften noch besser entfalten.

Akito Watabe schaut nach einem Sprung.

Seinem Ruf, ein harter Arbeiter zu sein, wurde Watabe in den bisherigen neun Trainings gerecht. Als einziger der Top-Springer absolvierte er alle Trainingseinheiten. Auch die Einschätzung, mit dem großen Bakken in Pyeongchang perfekt klarzukommen, unterfütterte er mit guten Ergebnissen: Mit Weiten zwischen 124,5 und 133 Metern war Watabe immer vorn dabei. In fünf von sechs direkten Duellen mit den deutschen Kombinierern behielt Watabe dabei die Nase vorn.

Watabe anerkannt und respektiert wie kaum ein Anderer

Watabe, im Feld der Kombinierer wie kaum ein anderer Athlet als freundlich, entspannt, aufmerksam und ruhig, geschätzt, könnte am Dienstag erster asiatischer Olympiasieger in der Kombination werden. Es wäre sein persönlicher Sprung vom ewigen Zweiten zum Olympiasieger. Er würde erstmals olympische Siegerinterviews geben. Lachend - ganz gewiss.

Stand: 19.02.2018, 13:40