Frenzel wiederholt Olympiasieg

Eric Frenzel ist erneut Olympiasieger von der Normalschanze. Der in der Oberpfalz lebende Sachse setzte sich am Mittwoch überraschend deutlich gegen die Konkurrenz durch. Nach 10 Kilometern hatte Frenzel 4,8 Sekunden Vorsprung vor dem Japaner Aktio Watabe. Bronze ging an den Österreicher Lukas Klapfer, der 18,1 Sekunden hinter Frenzel die Ziellinie überquerte. Die anderen Deutschen Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger kamen auf die Ränge fünf, sieben und neun.

Entscheidende Attacke am letzten Berg

Frenzel war nach dem Springen als Fünfter in die 10-Kilometer-Loipe gegangen, in Schlagdistanz zu den ebenfalls starken Läufern Akito Watabe und Lukas Klapfer. Das Trio führte fast das gesamte Rennen - ohne große Attacken. Die entscheidende Lücke riss Frenzel mit einem starken Antritt rund einen Kilometer vor dem Ziel. weder Watabe noch Klapfer konnten folgen.

Weinbuch: " Plan voll aufgegangen "

" Ich konnte mir seine Attacke am letzten Berg von unten anschauen. Mega cool! Respekt, dass er seinen Erfolg wiederholen konnte ", lobte Teamkollege Johannes Rydzek im ZDF . Bundestrainer Hermann Weinbuch jubelte im Ziel: " Der Plan ist voll aufgegangen. Eric war sehr fokussiert und hat alle Sinne beisammen gehabt. Er hat die Lücke schnell geschlossen und sich in der letzten Runde sehr stark gefühlt. Da konnte er die anderen müde laufen. Am letzten Anstieg war am wenigsten Wind, da konnte er den anderen am meisten weh tun. "

Beste Saisonleistung zum Saisonhöhepunkt

Eric Frenzel holt wieder Gold

Die Wiederholung des Olympiasieges kam etwas überraschend: Der fünffache Weltcup-Gesamtsieger hatte in dieser Saison einen schweren Stand und kämpfte immer wieder mit Problemen beim Springen. Der 29-Jährige musste die Weltcup-Gesamtführung abgeben und erreichte ungewohnte Ergebnisse jenseits der Top 10. Doch bei Olympia zeigte er schon bei den Trainings auf der Schanze aufsteigende Form - mit 106,5 Metern beim Springen vom "kleinen Bakken" legte er letztlich den Grundstein für den Sieg in der Loipe.