Teamsprint

Nicole Fessel (Oberstdorf) und Sandra Ringwald (Schonach) beendeten das Rennen über die 6x1,25 km im freien Stil abgeschlagen und gut zehn Sekunden hinter dem Sieger auf dem zehnten Platz. In den Kampf um die Medaillen konnten die beiden Deutschen nie eingreifen. Schnell hatte sich ein Dreikampf zwischen Norwegen, Schweden und der USA abgezeichnet. Diggings, Stina Nilsson (SWE) und Maiken Caspersen Falla (NOR) kamen gemeinsam auf die Schlussgerade. Die Amerikianerin hatte die größten Reserven und machte den Olympiasieg perfekt (+ 0,19 s). Schweden kam auf Platz zwei, Norwegen blieb nur Bronze.

Nicole Fessel, die nach (fast) überstandener Krankheit zum ersten Mal in Pyeongchang lief, war noch nicht voll bei Kräften und verlor auf ihren Runden jeweils deutlich. "Ich kämpfe seit Wochen mit keiner Stimme und meiner Gesundheit. Ich habe gedacht, dass es besser läuft. Es tut mir leid für Sandra und das ganze Team ", sagte die enttäuschte 34-Jährige den Tränen nah.



Dafür wirkte ihre Partnerin Sandra Ringwald topfit. Die sprintstärkste Deutsche musste stets eine Aufholjagd starten, war auf ihrer Schlussrunde auch mit den Kräften am Ende und kam abgeschlagen als Zehnte ins Ziel. "Ich habe mich ganz gut gefühlt. Am Ende war aber nicht mehr drin. Es ging heute leider nicht anders. Damit müssen wir jetzt leben. Wir haben beide alles gegeben" , wirkte auch Ringwald im ZDF niedergeschlagen. Die Finalteilnahme hatten Fessel/Ringwald als sechster "Lucky Loser" gerade so geschafft. " Es tut mir leid, dass Nicole ihre Leistung heute nicht abrufen konnte. Sie ist deutlich stärker" , meinte Frauen-Bundestrainer Torstein Drivenes.

Björgen knackt Björndalen-Rekord nicht

ein wenig dürfte sich auch Norwegens Langlauf-Star Marit Björgen geärgert haben. Die 37-Jährige verpasste ihre insgesamt achte Goldmedaille, mit der sie den Biathleten Ole Einar Björndalen als erfolgreichsten Wintersportler bei Olympia abgelöst hätte.