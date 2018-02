Finne Niskanen gewinnt Langlauf-Marathon

Erste Olympiamedaille für Niskanen

Für Niskanen, den 15-Kilometer-Weltmeister im klassischen Stil, enden die Olympischen Spiele damit noch versöhnlich. Der zweifache Weltcupsieger war bei den Spielen bisher leer ausgegangen, hatte als beste Einzelplatzierung einen 14. Platz im Sprint und wurde mit der Staffel Vierter.



Wie Silber ging auch Bronze an einen Langläufer aus dem Team der Olympischen Athleten aus Russland (OAR). Der 27-jährige Andrej Larkow sicherte sich 2:37,5 Minuten nach Niskanen den dritten Platz. Bolschunow und Larkow waren in Pyeongchang bereits mit der Staffel zu Olympia-Silber gelaufen.

Niskanen lange einsamer Spitzenreiter

Iivo Niskanen vor Alexey Poltoranin.

Niskanen lief das Rennen lange von vorn. Der Weltmeister der Heim-WM von Lahti verschärfte das Tempo ab Kilometer 19. Zunächst konnten noch 15 Langläufer folgen, bei Kilometer 21 umfasste die Spitzengruppe nur noch sieben Läufer, darunter der Kasache Alexey Poltoranin, die Norweger Martin Johnsrud Sundby und Niklas Dyrhaug, der Schweizer Dario Cologna sowie Bolschunow. Nach 25 Kilometer waren nur noch Poltoranin und Niskanen vorn. Und als auch Poltoranin nach 29 Kilometern reißen lassen musste, sah alles nach einem deutlichen Sieg des 26-jährigen Finnen aus. Doch Bolschunow, der nach 25,88 Kilometern schon 24,6 Sekunden hinter dem Spitzenreiter war, kämpfte sich mit neuen Ski zurück. Nach zwei Dritteln der Strecke war die Lücke geschlossen. Als Niskanen nach 41,6 Kilometern ebenfalls noch einen Skiwechsel vornahm, setzte sich Bolschunow ab. Niskanen kam aber wieder heran - und hatte am Ende nicht nur das frischere Material sondern auch die größeren konditionellen Reserven.

Poltoranin verliert Kampf um Bronze

Die Verfolger um den elffachen Weltcupsieger Poltoranin, der lange ein einsames Rennen zwischen der Spitze und einer Gruppe um Sundby, Harvey und Larkow lief, zogen auf den letzten zehn Kilometern das Tempo noch einmal an. Doch nach 45 Kilometern brach Poltoranin ein, wurde von der Verfolgergruppe geschluckt und verlor damit die erhoffte Bronzemedaille. Die größten Reserven hatte Larkow, der sich auf dem letzten Kilometer von Hervey und Sundby absetzen konnte und den Kampf um das Podest mit 6,1 Sekunden Vorsprung gewann.

Andreas Katz wird 14.

Andreas Katz nach dem Zieleinlauf.

Die deutschen Starter hatten nichts mit der Entscheidung zu tun. Andreas Katz lief aber auf einen starken 14. Platz, sein Rückstand auf Olympiasieger Niskanen betrug 5:10,2 Minuten. Thomas Bing wurde 30. (+ 10:19,0 Minuten), Lucas Bögl 46. (+ 15:10,7 Minuten). Jonas Dobler beendete das Rennen nach 44 Kilometern.

Sundby, Harvey und Legkow zuletzt siegreich

Den letzten Weltcup im über 50 Kilometer im im klassischen Stil gewann im März 2016 Sundby. Harvey gewann das WM-Rennen vor einem Jahr in Lahti, das allerdings in der freien Technik ausgetragen wurde. Olympiasieger bei den Winterspielen 2014 war der Russe Alexander Legkow, der für die Spiele in Pyeongchang wegen Verwicklung in das russische Dopingsystem gesperrt wurde.