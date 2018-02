Der Skandinavier, der erst einen Weltcupsieg verbucht hat, ließ sich von einem Sturz zu Beginn des Rennens nicht aus der Ruhe bringen. In 1:16:20 Stunden überquerte er nach zweimal 15 Kilometer (klassischer und freier Stil) die Ziellinie und sicherte sich die Goldmedaille. Martin Johnsrud Sundby und Hans Christer Holund machten den norwegischen Dreifachsieg perfekt. Titelverteidiger Dario Cologna aus der Schweiz ging leer aus.

Erfolgreiche Flucht

Ski ausknoten: Simen Hegstad Krüger war zu Beginn des Rennens in einen Sturz verwickelt.

25 Kilometer blieb eine große Spitzengruppe zusammen, keiner wagte einen Ausreißversuch, auch in Sachen Tempo hielten sich die Top-Favoriten zurück. Krüger, der im Weltcup immer im Schatten seiner schnellen Landsleute geblieben war, witterte seine Chance. Knapp 5.000 Meter vor dem Ziel trat er und riss eine große Lücke zwischen sich und das Feld. Innerhalb eines Kilometers lief Krüger einen Vorsprung von 22 Sekunden heraus. Die Verfolger zögerten lange. Zu lange. Erst drei Kilometer vor dem Ziel nahm Sundby die Verfolgung auf, fing den Überraschungssieger aber nicht mehr ein. Mit acht Sekunden Rückstand kam er auf den zweiten Platz, Holund folgte eine Skispitze dahinter. Aufsteiger Johannes Kläbo (Norwegen) blieb dagegen nur der zehnte Platz.

Bing und Bögl lange in der Spitzengruppe

Thomas Bing (li.) und Lucas Bögl (re.) fallen sich glücklich in die Arme.

Fast zeitgleich mit dem Senkrechtstarter Kläbo beendete Thomas Bing das Rennen als Elfter. Der Thüringer lieferte einen starken Wettbewerb ab, war sogar lange in der Spitzengruppe und musste erst wenige Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen. "Ich hatte anders als andere damit gerechnet, dass es gleich richtig zur Sache geht. Da musste man alles investieren, um dran zu bleiben und kleinere Lücken zuzulaufen. Das zieht ganz schön rein" , sagte Bing von dem Rennen, dass von eisiger Kälte mit minus 13 Grad und stürmischen Windböen geprägt war. "Der Wind kam immer von schräg vorn, genau von dort, wo er Einfluss nehmen konnte. Der wehte den feinen, gefrorenen Schnee und auch Sand in die Spur, so dass die im klassischen Part nicht wirklich vorhanden war" , sagte der Thüringer. Mit Platz 16 überzeugte auch Lucas Bögl (Gaißach). Jonas Dobler (Traunstein) und Andreas Katz (Baiersbronn) hatten zu Beginn Probleme mitzuhalten und landeten auf den Plätzen 22 und 35.

