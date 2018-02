Acht Mal Gold, vier Mal Silber, drei Mal Bronze stehen nach dem Sieg im abschließenden Massenstartrennen im klassischen Stil in der Vita von Marit Björgen. Die Norwegerin löste ihren Landsmann Ole Einar Björndalen (acht Gold/vier Silber/einmal Bronze) in der ewigen Bestenliste Olympischer Winterspiele ab und steht nun allein an der Spitze.