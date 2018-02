Vor drei Jahren belegte die 27 Jahre alte Haga bei der WM noch den 29. Platz über die 10 Kilometer. Seitdem hat sich die frühere Junioren- und U23-Weltmeisterin stetig näher an die absolute Weltspitze herangearbeitet. Bei ihrer ersten Olympiateilnahme holte sie nun gleich Gold - und wie! Im Ziel hatte sie 20,3 Sekunden Vorsprung vor der als Mitfavoritin gehandelten Schwedin Charlotte Kalla. Bronze teilen sich die Norwegerin Marit Björgen und die Finnin Krista Parmakoski, die zeitgleich mit 31,9 Sekunden.

Für Björgen, die bereits vor vier Jahren in Sotschi über diese Distanz Dritte wurde, ist es die zwölfte Olympiamedaille (sechsmal Gold, viermal Silber, zweimal Bronze) - keine andere Frau hat das in der Geschichte der Olympischen Winterspiele geschafft. Für Kalla, die 2010 in Vancouver die 10 km Freistil gewinnen konnte, die siebte (dreimal Gold, viermal Silber).

Heidi Weng abgeschlagen - Carl beste Deutsche auf Platz 19

Zu den Geschlagenen gehörte neben der US-Amerikanerin Jessica Diggins, die das Podest um 3,3 Sekunden verpasste, auch die im Weltcup führende Heidi Weng. Die Norwegerin landete auf einem für sie enttäuschenden, ja indiskutablen elften Platz.

Beste Deutsche auf Platz 19: Victoria Carl

Die deutschen Langläuferinnen hatten erwartungsgemäß nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Victoria Carl (Zella-Mehlis) kam als Beste auf Rang 19 (+ 2:04,1 Minuten). Stefanie Böhler (Ibach) und Sandra Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg) beendeten das Rennen mit mehr als 2:20 Minuten Rückstand auf die Olympiasiegerin auf den Plätzen 25 und 26. Nicole Fessel (Oberstdorf) hatte wegen Hals- und Atemproblemen auf einen Start verzichten müssen.