Sebastian Eisenlauer landete nach 1,4 Kilometern auf einem respektablen 16. Platz, Thomas Bing kam als 22. ebenfalls locker unter die Top 30. Andreas Schlütter, sportlicher Leiter Langlauf, war erfreut: " Es war sehr gut. Beide Männer qualifiziert, da sind wir gut dabei. Jetzt müssen wir angreifen. "

Kläbo nicht ganz der Schnellste

Topfavorit Johannes Hoesflot Kläbo, der im Laufe der Saison bereits drei Sprint-Weltcups im klassischen Stil für sich entschieden hatte, schaffte in der Qualifikation überraschend nicht die Bestzeit. Der Finne Ristomatti Hakola blieb auf der schwierigen Strecke mit zwei kniffligen Anstiegen 0,19 Sekunden schneller als der Newcomer aus Norwegen. Auf Rang drei landete Alexander Bolschunow, der unter dem Namen "Olympische Athleten für Russland" an den Start geht. Die Abstände der Besten waren extrem gering, was auf packende Finalläufe hindeutet.

Im Viertelfinale (12.00 MEZ ) stehen fünf Läufe mit je sechs Startern an. Aus jedem Lauf ziehen die beiden Schnellsten ins Halbfinale ein, das durch die beiden zeitschnellsten "Lucky Loser" komplettiert wird. Das Prozedere wiederholt sich im Halbfinale.