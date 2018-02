Im klassischen Stil über 1,25 Kilometer landete die 27-jährige Sandra Ringwald als Beste auf dem 16. Platz. Bei schwierigen Bedingungen kämpften sich zwei weitere Starterinnen des DSV in die Top 30. Olympia-Debütantin Katharina Hennig zeigte eine couragierte Leistung und schaffte die 25. Zeit, Elisabeth Schicho wurde 26. Hanna Kolb enttäuschte dagegen als 36. " Ich wusste, es wird nicht so einfach. Meine Form stimmte nicht so. Darum hat es nicht gereicht. Der Lauf war nicht rund und auf Zug, wie ich es kann ", sagte eine traurige Kolb.

Top-Trio mit schnellsten Zeiten

Die Topzeit schaffte die Schwedin Stina Nilsson mit 3:08,74 Minuten. Die Gold-Favoritin, sie gewann in dieser Saison bereits drei Weltcup-Sprints, verwies Naiken Caspersen Falla aus Norwegen knapp auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski aus Finnland. Dieses Trio dürfte am Ende auch die Medaillen untereinander ausmachen. Die Viertelfinals starten ab 12:00 Uhr (MEZ)