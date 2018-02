1980 - Thomas Wassberg / Juha Mieto

Kein 50-km-Rennen, aber legendär: Es war das spektakulärste Langlaufrennen einer glorreichen Generation. Am 17. Februar 1980, bei den Winterspielen in Lake Placid, lieferten sich der Schwede Thomas Wassberg und der Finne Juha Mieto ein episches Duell über 15 Kilometer im klassischen Stil. Damals gab es keinen Massenstart, keine Skating-Technik. Es war ein Einzelrennen, allein im Wald. Das Rennen ging in die Geschichte ein mit der knappsten Entscheidung und einem Sieger, der trotzdem im Schatten des Verlierers stand – weil dessen Schicksal so unvorstellbar war. Wassberg triumphierte in 41:57,63 Minuten, Mieto war um eine Hundertstel langsamer. Auf 15 Kilometer umgelegt trennten beide ca. 3,3 Zentimeter ...