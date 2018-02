Norwegen Frauen haben den Kampf um die Langlauf-Krone in Südkorea für sich entschieden: Im spannenden Zweikampf gegen die Schwedinnen lag Schlussläuferin Marit Björgen am Ende nach insgesamt 51:24,30 Minuten einen Hauch vor Stina Nilsson aus dem Nachbarland. Bronze ging an die Olympischen Athletinnen aus Russland. Das deutsche Quartett war chancenlos und wurde Sechste.

Platz sechs - "Müssen zufrieden sein"

"Unser Start war sehr verhalten, wir müssen mit Platz sechs zufrieden sein" , meinte der Sportliche Leiter des DSV, Andreas Schlütter, in der ARD nach dem Rennen. "Ich bin einfach ratlos" , meinte Startläuferin Stefanie Böhler traurig.

Seit den Olympischen Spielen 2002 war die deutsche Frauen-Staffel nie ohne Medaille geblieben. Nach dem Olympiasieg 2002 hatte es 2006 und 2010 jeweils Silber gegeben, bevor das deutsche Quartett 2014 in Sotschi eine überraschende Bronze-Medaille gewann. Daraus wurde diesmal bei Weitem nichts.

Startläuferin Böhler kann Spitze nicht folgen

Die deutsche Startläuferin Stefanie Böhler hatte schon alle Mühe, den wie aufgedreht beginnenden Skandinavierinnen und olympischen Athleten aus Russland zu folgen. Rasch bildete sich nach den ersten fünf von Norwegen angeführten Teams eine Lücke und Böhler hatte bereits bei 2,5 Kilometern einen Rückstand von 18 Sekunden, der bis zum Wechsel bei fünf Kilometern auf satte 51 Sekunden angewachsen war.

Die junge Hennig kämpft stark

Katharina Hennig

Die junge Katharina Hennig übernahm auf Position acht und hatte die Aufgabe, wie Böhler im klassischen Stil zu laufen. Während sich vorn Norwegen und Schweden daran machten, den Rückstand auf die führenden Athletinnen aus Russland wett zu machen, kämpfte die 21-jährige Deutsche beinahe verzweifelt gegen die übermächtige Konkurrenz. Ihr Rückstand auf die Spitze war nach fünf Kilometern allerdings nur auf 55 Sekunden angewachsen. Dort hatten sich die Schwedinnen und Russinnen eingerichtet, während Norwegen, das die Weltcup-Führende Heidi Weng nicht eingesetzt hatte, überraschenderweise den Anschluss verloren hatte.

Karl verliert im freien Stil

Im freien Stil begann für Deutschland Victoria Karl. Die 22-Jährige hatte die starke Schweizerin Nathalie von Siebenthal vor sich und konnte deren Tempo nicht ganz mitgehen. Nach ihrem Wechsel stand ein Rückstand von 1:20 Minuten auf die Spitze zu Buche. Für Norwegen hatte die 10-km-Siegerin Ragnhild Haga die Aufholjagd auf Schweden und die russischen Olympia-Athletinnen gestartet.

Fight zwischen Björgen und Nilsson um Gold

Beim letzten Wechsel war das Führungstrio mit den Schwedinnen, Norwegerinnen und den Olympischen Athletinnen aus Russland gleichauf. Ein spannendes Finale war damit sicher, denn es war klar: Die beiden Protagonistinnen Björgen (Norwegen) und Nilsson (Schweden) würden sich einen Kampf auf Biegen und Brechen um Gold liefern. So kam es: Während Björgen auf der Strecke versuchte davonzukommen, blieb die sprintstärkere Nilsson lange dran. Am Ende kam sie aber an Björgen nicht mehr heran.

Das deutsche Quartett, das ja ohne die erkrankte Spitzenläuferin Nicole Fessel angetreten war, wurde am Ende nach einer guten Leistung von Schlussläuferin Sandra Ringwald mit 1:49, 40 Minuten Rückstand Sechste.