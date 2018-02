Johannes Klaebo brachte das ins Ziel, was ihm seine drei norwegischen Teamkollegen wie erwartet vorbereitet hatten: Er lief den Sieg in der 4x10 km Langlauf-Staffel für die Top-Favoriten souverän ins Ziel. Zweiter wurden die Olympischen Athleten Russlands, etwas überraschend holte sich Frankreichs Quartett die Bronzemedaille. Deutschlands Staffel kam mit rund zwei Minuten Rückstand auf einem ordentlichen sechsten Platz ins Ziel.

"Wir haben auf der Startrunde definitiv zu viel verloren. Was die Staffel hinten raus gemacht hat, war ein guter Job. Letztendlich habe ich gesagt, dass bis Platz sechs alles in Ordnung ist" , sagte der Sportliche Leiter Andreas Schlütter.

Tempo vom ersten Läufer an

Wie erwartet machten die führenden Nationen im Männer-Langlauf von Anfang an keine Experimente sondern gaben Vollgas. Top-Favorit Norwegen mit Startläufer Didrik Toenseth setzte sich an die Spitze, musste bald aber feststellen, dass die Olympischen Athleten aus Russland ihrer Kampfansage vor dem Rennen Taten folgen lassen würden. Andrei Larkov wartete lange, setzte dann aber kurz vor dem ersten Wechsel zum Sprint an und übergab mit 18 Sekunden Vorsprung an seinen Kollegen Alexander Bolschunov.

Startläufer Katz muss früh abreißen lassen

Der deutsche Startmann Andreas Katz wurde schnell Opfer des hohen Tempos, musste zeitig abreißen lassen und handelte sich bis zum Wechsel satte 1:14 Minuten Rückstand auf die Spitze ein, die er seinem Teamkollegen Thomas Bing mit auf den Weg gab. Sollte es im deutschen Lager heimliche Hoffnungen auf einen der vorderen Plätze gegeben haben, waren sie zu diesem Zeitpunkt schon dahin.

Eine sich anbahnende Sensation nahm auf der zweiten klassische gelaufenen Position Formen an, als Russlands Alexander Bolschunov die Vorlage annahm und ganz allein an der Spitze den Vorsprung auf Italien, Norwegen und Co. beim zweiten Wechsel auf 24 Sekunden ausbaute. Bing hatte einen Rückstand von 1:52 Minuten.

Krüger führt Norwegen heran

Während Deutschlands dritter Läufer Lucas Bögl stark lief und nicht weiter Rückstand kassierte, wehrte sich an der Spitze Russlands Alexei Tschervotkin im freien Stil zunehmend verzweifelt gegen die drei Verfolgerteams Norwegen, Italien und Frankreich. Norwegens Simen-Hegstad Krüger, der bei den Spielen schon Gold im Skiathlon und Silber im 15 Kilometer-Rennen gewonnen hatte, zeigte seine fulminante Form auch in der Staffel und führte das Verfolgertrio an den Russen heran. Opfer wurde Giandomenico Salvadori, der nicht mehr mithalten konnte und Italiens Medaillenchance aufgeben musste.

Klaebo sichert Norwegen die Goldmedaille

Vorne nun also Norwegen, Frankreich und die Olympischen Athleten Russlands, die mit ihren letzten Läufern den Olympiasieg unter sich ausmachen würden. Norwegens Johannes Klaebo und Frankreichs Adrien Backscheider ließen Russlands Denis Spizow herankommen, der sich letztlich mit seiner Tempohärte Rang zwei hinter dem dominanten Klaebo sicherte. Deutschlands Schlussläufer Jonas Dobler zeigte ein ordentliche Leistung und sicherte am Ende Rang sechs.