31 Jahre und kein bisschen müde: Das Schweizer Langlauf-Ass Dario Cologna hat es der skandinavischen Konkurrenz im Langlauf mal wieder gezeigt und überlegen das 15-Kilometer-Rennen im freien Stil gewonnen.

Im Ziel lag der Schweizer, der schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi Gold über die gleiche Strecke gewonnen hatte, 18, 3 Sekunden vor Skiathlon-Gewinner Simen Hegstad Krüger aus Norwegen. Bronze sicherte sich Denis Spizow aus Russland. Bester deutscher Starter war Lucas Bögl, der nach einer zwischenzeitlichen Top-Ten-Platzierung am Ende auf Rang 15 endete. Die weiteren deutschen Starter Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer hatten jenseits der Top 20 mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Sundby geht leer aus

Geschlagen war diesmal die Konkurrenz aus Norwegen, die zu Beginn der Spiele noch im 30-km-Sikathlon dominiert und alle drei Medaillen abgeräumt hatte. Diesmal musste sich Krüger mit Rang zwei begnügen, Weltcup-Dominator Martin Jansrud Sundby ging auf Platz vier ganz leer aus.

Cologna hatte nach verhaltenem Beginn bereits bei der 6-km-Zwischenzeit die Führung übernommen, die er im weiteren Verlauf kontinuierlich ausbaute. Der ebenfalls zwischenzeitlich glänzend platzierte Franzose Maurice Manificat musste seinem anfänglichen Tempo Tribut zollen und landete mit 27 Sekunden Rückstand auf Rang fünf.

Schweden schwer geschlagen

Depressive Stimmung dürfte sich so langsam auch im Lager der schwedischen Langläufer ausbreiten, denn sie mussten erneut eine herbe Niederlage einstecken. Marcus Hellner war als ihr Bester schwer geschlagen und kam nicht über Rang acht hinaus. Enttäuscht war auch der Kanadier Alex harvey, der mit 35 Sekunden Rückstand auf Cologna auch nur Siebter wurde.

Fragen nach Norwegens Asthma-Gepäck

Die Norweger hatten sich nach dem Skiathlon noch durchaus unangenehmen Fragen gefallen lassen müssen. Denn: Wo überlegene Sieg sind, tauchen aber - vor allem bei der unterlegenen Konkurrenz - natürlich immer auch Fragen nach dem "Wie" auf. Nach dem Dreifach-Sieg der norwegischen Männer im 30-km-Skiathlon fragten die Schweizer Medien beispielsweise, warum die norwegischen Langläufer 6.000 Asthma-Tabletten im olympischen Gepäck mit sich führten. "Alles erlaubt und leider nötig" , parierten die Norweger und verwiesen auf die medizinisch belegten Asthma-Probleme der Sportler.

Ihr Top-Mann Johannes Klaebo war im 15-km-Rennen nicht am Start, genoss eine Schonung für das noch ausstehende Staffel-Rennen. Dann wollen sich die Norweger dann keinesfalls noch einmal von den Konkurrenten düpieren lassen.