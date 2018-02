Der zweimalige X-Games-Gewinner entschied das Finale am Sonntag (18.02.2018) mit 95,00 Punkten für sich, Silber ging an US -Starter Nick Goepper (93,60), Bronze holte Alex Beaulieu-Marchand (92,40) aus Kanada.

Braaten kam in Pyeongchang im ersten und letzten von drei Durchgängen auf 95,00 Punkte. Goepper, der vor vier Jahren in Sotschi Bronze gewonnen hatte, schob sich erst im letzten Versuch auf den Silberrang vor.