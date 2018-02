Die Entscheidung sollte eigentlich in einer Pressemitteilung erst am Donnerstag (9.00 Uhr/ MEZ ) verkündet werden. Im Vorfeld hatte Sport1 am Mittwoch aber schon berichtet, dass sich der Nordische Kombinierer unter den fünf Kandidaten durchgesetzt hat. Der gebürtige Sachse wird Nachfolger von Maria Höfl-Riesch, die die Fahne 2014 in Sotschi tragen durfte.

Frenzel ist in der Nordischen Kombination eine Legende und der Dominator der letzten Jahre. Der 29-Jährige hat ein komplettes Olympia-Medaillenset zu Hause. Der Bronzemedaille mit dem Team in Vancouver ließ er Einzel-Gold und Team-Silber in Sotschi folgen. In den vergangenen fünf Jahren gewann er zudem den Gesamt-Weltcup und fünf Mal WM -Gold.