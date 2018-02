Patrick Beckert kann sich am Sonntag einen Traum erfüllen. Der Erfurter gehört beim 5.000-Meter-Rennen im Eisschnelllauf zum Favoritenkreis, stand in dieser Saison bereits zwei Mal über diese Langdistanz auf dem Podest. " Zufrieden kehre ich nur zurück, wenn ich mir meinen Traum erfüllt habe. Ich bin einer der Kandidaten für die Medaille. Es freut mich, um das Podest zu laufen ", sagte der 27-Jährige zu seinen Zielen in Pyeongchang.

Eigene erfolgreiche Wege

Der Erfurter, der mittlerweile vom Kanadier Gabriel Girard trainiert wird, hatte nach den Spielen von Sotschi 2004 komplett mit seinen Gepflogenheiten gebrochen. Als er sich einem niederländischen Privatteam anschloss, musste er sogar Sanktionen durch den deutschen Verband und finanzielle Einbußen hinnehmen.

Der Erfolg gab und gibt ihm Recht. Im Vorjahr gewann er Bronze bei den Weltmeisterschaften in Gangneung. " Wir haben alles so gemacht wie im vorigen Jahr, und da ist mit WM -Bronze über 10.000 Meter an gleicher Stelle unser Plan voll aufgegangen ", sagte Beckert.

Beckert läuft gegen Kramer

Top-Favoriten sind allerdings der Niederländer Sven Kramer, der nach Erfolgen in Vancouver und Sotschi den Gold-Hattrick anstrebt, und Weltrekordhalter Ted Jan Bloemen aus Kanada. Und ausgerechnet gegen Kramer muss Beckert im vorletzten Duell antreten - eine extrem schwere Aufgabe.

Moritz Geisreiter aus Inzell hat Außenseiterchancen, er läuft im letzten Duell gegen den italienischen Europameister Nikola Tumolero.

Zweite Chance am Donnerstag

Sollte es am Sonntag für Beckert nicht reichen, bleibt eine zweite Chance. Am 15. Februar wird der lange Kanten über 10.000 Meter gelaufen, und da hat der Erfurter wohl die noch besseren Chancen.

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2018, 07:02