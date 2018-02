Kodaira fuhr in der kurzen Sprintdistanz in 36,94 Sekunden über die Ziellinie. Sie setzte im Gangneung Oval damit auch ihre Siegesserie nach 15 Weltcuperfolgen hintereinander durch. Die Japanerin verwies die Südkoreanerin Lee Sang Hwa (37,33), die in Vancouver und Sotschi zweimal hintereinander gewonnen hatte, und Karolina Erbanova aus Tschechien (37,34) auf die weiteren Medaillenränge.

Nachdem die 28-jährige Lee Sang Hwa anfangs mit den Tränen kämpfte, begab sie sich kurz darauf an der Seite Kodairas auf die verdiente Ehrenrunde.

Dannhauer mit bester Olympia-Platzierung über 500 m

Judith Dannhauer kam vor 7.000 Zuschauern in 38,54 Sekunden auf Platz 16. Damit reichte es für die 35-jährige Thüringerin im vierten Anlauf zwar zur besten Olympia-Platzierung auf dieser Strecke, mit dem Ausgang an der Spitze des Rennens hatte sie aber erwartungsgemäß nichts zu tun. " Das war sicher nicht der beste Lauf des Jahres, auch nicht der schlechteste. Es ist atemberaubend. Ich bin froh, dass ich hier noch mal laufen konnte ", sagte Dannhauer im ZDF.

Im zehnten von 16 Duellen war Dannhauer der Südkoreanerin Kim Hyun Yung zugelost worden, entsprechend lautstark wurde ihr Lauf vom Publikum begleitet. Auf der Innenbahn erwischte Dannhauer einen gelungenen Start (10,45). Auf den folgenden 400 Metern brachte sie das Tempo jedoch nicht ins Ziel und wurde noch von Kim überholt.

Die Inzellerin Gabi Hirschbichler hatte mit Blick auf die Team-Verfolgung auf einen Start verzichtet.