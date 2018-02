Japan und Norwegen siegen in der Eisschnelllauf-Teamverfolgung

Deutsche auf Rang sechs

Das deutsche Team mit Claudia Pechstein (Berlin), Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler (beide Inzell) belegte den sechsten Platz. Der Olympiasieger von 2006 und 2010 musste sich im Zweikampf um Platz fünf in 3:04,67 Minuten China (3:00,04) geschlagen geben.

Norwegen überrascht bei den Männern

Die norwegischen Männer hatten im Halbfinale Favorit Niederlande düpiert und setzten sich im Kampf um Gold gegen Südkorea durch. Am Ende standen 3:37,31 Minuten auf der Anzeigetafel, Gastgeber Südkorea war über eine Sekunde langsamer (3:38,52). Bereits vor vier Jahren in Sotschi hatte Südkorea in der Teamverfolgung, die seit 2006 im Olympia-Programm ist, Silber gewonnen. Sotschi-Sieger Niederlande um 5000-Meter-Olympiasieger Sven Kramer sicherte sich im kleinen Finale gegen Neuseeland wie schon 2006 und 2010 Bronze. Eine deutsche Mannschaft war nicht am Start.