"Diese Frau ist einfach unglaublich" , schwärmt Peter Mueller. Der langmähnige Amerikaner kennt sie schließlich genau. Täglich steht er an der Bahn, wenn die "Eis-Oma" ihre Kreise zieht. "Vier schnelle Runden - das reicht. Sie ist gut drauf" , sagte der Trainer nach dem letzten intensiven Training vor dem Tag X, auf den Claudia Pechstein vier Jahre lang hintrainiert hat.

Und Mueller muss es wissen. Viele Stars wie Bonnie Blair und Dan Jansen aus den USA hat er trainiert, mit der Olympia-Zweiten Leah Poulus und Olympiasiegerin Marianne Timmer aus Holland war er ein paar Jahre verheiratet. Jetzt gilt sein Fokus seit zwei Jahren allein Pechstein. Und der 63-Jährige Eisschnelllauf-Experte aus Wisconsin kennt auch Pechsteins Geheimnisse: "Wenn sie richtig angefressen ist, bringt sie ihre besten Leistungen."

Das "Feindbild" sitzt auf der Tribüne

Aus diesem Grund hofft Mueller, dass Weltverbands-Präsident Jan Dijkema in der entscheidenden Stunde auf der Tribüne sitzt. Der Niederländer ist für Pechstein das personalisierte "Feindbild" , wie sie auch selbst stets betont. "Das Foto, wenn er mich bei der Siegerehrung küssen müsste, wäre in Holland in allen Zeitungen" , meint Pechstein unter Hinweis darauf, dass Dijkema ihre Sperre zwischen 2009 und 2011 zu verantworten habe.

Sie war ohne positiven Dopingtest wegen eines erhöhten Blutwertes gesperrt worden und wehrt sich seit Jahren vehement auf allen Ebenen dagegen. Inzwischen ist eine vom Vater geerbte Blutanomalie laut medizinischem Gutachten der Grund ihrer Werte. Vom DOSB ist sie rehabilitiert und kam sogar als Fahnenträgerin für Pyeongchang infrage. Pechstein polarisiert, ist unbequem und zieht ihr Ding zielstrebig durch. Manche Konkurrentinnen sprechen auch schon mal von Rücksichtslosigkeit. Doch Pechstein, die am 22. Februar 46 Jahre alt wird, ordnet einfach alles dem sportlichen Erfolg unter.

Niemann-Stirnemann drückt die Daumen

Pechstein, Niemann-Stirnemann, Friesinger (v.l.n.r.) - Das Medaillentrio über 3.000 Meter bei Olympia in Nagano 1998

30 Stunden vor dem so wichtigen Wettkampf absolvierte Pechstein am Donnerstag ganze neun Minuten auf dem Eis, nahm zweimal einen Schluck aus der Flasche und schwang sich danach gleich wieder auf den Ergometer. Nur keine Ablenkung vom klar umrissenen Ziel: "Ich hoffe, das Rennen tut allen so richtig weh. Ich habe einen Plan. Und wenn ich den umsetze, habe ich die Medaille" , sagt sie. "Claudias Leistungen in diesem Alter sind einfach unfassbar" , meint Gunda Niemann-Stirnemann. "Ich würde ihr die Medaille von ganzem Herzen gönnen" , sagte sie, obwohl es zu aktiven Zeiten so manchen Knatsch zwischen beiden gab.

"Rivalinnen können nicht beste Freunde sein. Aber unser Verhältnis war immer von Respekt geprägt" , erklärt die dreimalige Olympiasiegerin aus Erfurt, die sich mit Pechstein bei den Spielen in Nagano im Jahr 1998 einen erbitterten Kampf leistete.

Karriereende oder weiter so?

Als erste Sportlerin erlebt Pechstein ihre siebten Spiele und hat damit Olympia-Geschichte geschrieben, nur Skispringer Noriaki Kasai liegt mit seiner achten Teilnahme vor ihr. Sollte sie in ihrem 17. Olympia-Rennen - auch das ist natürlich Rekord - tatsächlich das Podest besteigen, wäre sie die erste Athletin, die bei sechs Spielen eine Medaille gewinnt.

Zudem würde sie Eiskunstläuferin Ethel Muckelt nach 94 Jahren als älteste Medaillengewinnerin bei Winterspielen in einer Einzel-Disziplin ablösen. Die Britin war beim Gewinn von Bronze 1924 in Chamonix 38 Jahre und 243 Tage alt. Ob das dann ihr letztes Rennen gewesen ist und sie ihre Karriere beenden würde, lässt sie weiterhin offen.

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

dpa/sid/Red | Stand: 15.02.2018, 19:27