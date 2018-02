Eisschnelllauf - Letzte Hoffnung Nico Ihle

Der Stolz und die Glücksgefühle, die er hier vor einem Jahr empfunden hatte, blitzen in den täglichen Trainingseinheiten gedanklich immer wieder auf. Mit Silber über 500 m hatte Ihle in der Wettkampfstätte der Olympischen Winterspiele als erster deutscher Eissprinter Edelmetall bei einer Einzelstrecken- WM gewonnen und seinen bislang größten Karriereerfolg erzielt. Zwölf Monate später hängen statt des Logos des Weltverbandes ISU die olympischen Ringe auf einer meterbreiten Fahne am Stahlgerüst des Olympic Oval - und Nico Ihle ist bereit für einen neuen Anlauf auf eine Medaille.

500 und 1000 Meter - zwei Chancen

Am Montag (19.02.18, 12.53 Uhr MEZ ) hat Ihle über die kurze Sprintdistanz die erste von zwei Möglichkeiten dazu. "Ich habe vom ersten Tag an ein gutes Gefühl. Das Eis ist genau wie letztes Jahr" , sagte Ihle. Als letzter deutscher Eisschnellläufer war Ihle erst am vergangenen Sonntag nach Südkorea gereist. Anders als Sprint-Kollege Joel Dufter entschied sich Ihle für eine intensive Vorbereitung in der Heimat.

In der verwaisten Eishalle in Berlin-Hohenschönhausen feilte Ihle an seinen Starts, er lief schnelle Runde und stellte im Kraftraum neue Bestleistungen auf. "Ich bin guter Dinge. Es ist alles getan" , sagte Ihle: "Ich starte mit einem ganz anderen Grundniveau und einer anderen Selbstsicherheit als vor vier Jahren." Die Erwartungshaltung des Chemnitzers ist angesichts ansteigender Form groß.

Erneutes Debakel wie in Sotschi?

Die der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) ist es auch. Nach dem Scheitern von Claudia Pechstein und Patrick Beckert ist Ihle die letzte große Medaillenhoffnung des einst ruhmreichen deutschen Verbandes, der ein erneutes Debakel wie in Sotschi 2014 unbedingt verhindern will.

Sportdirektor Robert Bartko vermied am Samstag ein Zwischenfazit zur bislang enttäuschenden Bilanz. Man wolle sich auf die kommende Woche und die Athleten konzentrieren, die ihre Starts vor sich haben. Und damit auch auf Ihle. Eine Erfolgsgarantie gibt es für ihn nicht. Besonders über 500 m ist die Konkurrenz enorm groß, Details entscheiden über Sieg und Niederlage.

Ihle - Kraft top

Ihles Stärke ist seine Kraft, er hämmert die Kufen regelrecht ins Eis. Probleme bereitet ihm dagegen mitunter die Technik, besonders in den Kurven ist er bei den hohen Geschwindigkeiten anfällig für Unsauberkeiten. "Die Geraden sind nicht das Problem. Er hat zu viel Respekt vor der Innenkurve" , sagte sein Trainer Klaus Ebert.

Wie es funktionieren kann, hat Ihle bei der Einzelstrecken-WM im Vorjahr bewiesen. Als Top-Favorit auf die Medaillen sieht er sich nach einer durchwachsenen Weltcup-Saison trotzdem nicht. "Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, als Underdog anzutreten" , sagte Ihle.

