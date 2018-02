Sie hatte keine Medaille erwartet und es wurde auch nichts draus: Claudia Pechstein hat bei ihrem ersten Auftritt in Pyeongchang über 3.000 Meter in 4:04,49 Minuten Platz neun erreicht.

Gold sicherte sich die 28 Jahre alte Niederländerin Carlijn Achtereekte, die in 3:59,21 Minuten das olympische Triple ihrer Teamkollegin Ireen Wüst (3:59,29) hauchdünn verhinderte. Als Dritte machte Antoinette de Jong (4:00,02) den Dreifacherfolg für Oranje perfekt.

Außenseiterin jubelt

Die niederländische Überraschungssiegerin Achtereekte war nach ihrem Triumph völlig überwältigt. Sie war früh am Tag bereits gestartet, in der Gruppe der nicht so stark eingeschätzten Stareterinnen. Doch dann legte die 27-Jährige, die in ihrer Karriere erst einen einzigen Weltcup-Sieg feiern konnte, ein wahres Eisschnelllauf-Feuerwerk aufs Eis. In 3:59,21 Minuten pulverisierte sie geradezu die früh gesetzte Topzeit der Japanerin Ayano Sato, die letztlich Achte wurde.

An Achtereektes Zeit bissen sich im Anschluss nicht nur Pechstein, sondern auch alle anderen Top-Favoritinnen die Zähne aus. Ireen Wüst lag lange auf Siegkurs, verlor in der letzten Runde aber die entscheidenden Meter und war am Ende um die Winzigkeit von acht Zehntelsekunden geschlagen. Ohne Medaille blieb Vancouver-Olympiasiegerin Martina Sablikova, die in 4:00,54 Minuten auf Platz vier lief.

Pechstein: "Bin zufrieden"

Pechstein meinte nach dem Rennen: "Ich bin mit dem Rennverlauf sehr zufrieden. Ich habe auf den letzten Runden nicht so geschwächelt wie die anderen. Das war ein sehr guter Trainingslauf für die 5.000 m." Vier Starts plant Pechstein in Pyeongchang, die größten Chancen auf ihre zehnte Olympiamedaille hat sie am 16. Februar über 5.000 Meter.

Dufter zahlt Lehrgeld

Lehrgeld zahlte die zweite deutsche Starterin, Roxanne Dufter. Die Inzellerin kam in 4:16,87 Minuten nicht über Platz 23 im 24-köpfigen Teilnehmerfeld hinaus.

Ergebnis