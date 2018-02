Favoritensieg über die 5.000 Meter im Eisschnellaufen: Sven Kramer aus den Niederlanden, der schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi Gold geholt hatte, setzte sich am Ende deutlich gegen die Konkurrenz durch. In 6:09,76 Minuten war er knapp zwei Sekunden schneller als Weltrekordhalter Ted-Jan Bloemen aus Kanada (6:11, 61) und Sverre Lunde Pedersen aus Norwegen, der nur zwei Tausendstel langsamer als Bloemen gelaufen war.

Patrick Beckert landete in 6:17, 91 Minuten auf Rang zehn. Moritz Geisreiter (6:18, 34), der im letzten Paar des Tages aufs Eis ging, wurde Zwölfter. "Ich habe beim Weltcup in Erfurt rumgekränkelt. Das habe ich gemerkt. Es lief nicht so, es fehlten ein bisschen die Frische und die Dynamik. Ab Runde vier, fünf wurde es schwer, das Tempo zu halten. Es sollte nicht sein" , meinte Beckert anschließend.

Beckert schwer enttäuscht

Patrick Beckerts Miene nach dem Zieldurchlauf war eindeutig: Die Mundwinkel des deutschen Mitfavoriten hingen weit im Keller - nichts war's mit einer Medaille im ersten seiner zwei Starts. Nach 5.000 Metern war er in 6:17, 91 Minuten über acht Sekunden langsamer als sein direkter Laufkonkurrent Sven Kramer (6:09, 76) aus den Niederlanden. Zwischenzeitlich Platz neun vor den letzten beiden Startern des Wettbewerbs - Beckert war schwer geschlagen.

Eine etwas größere Medaillenchance besitzt Beckert noch am Donnerstag über die 10.000 Meter. Auf dieser Strecke hatte er vor einem Jahr Bronze bei der Weltmeisterschaft geholt.

Lee sorgt für Begeisterung bei den Einheimischen

Einen ersten Höhepunkt hatte das Eisoval von Gangneung im letzten Lauf vor der Eispause erlebt. Da startete der Südkoreaner Seung-Hon Lee gegen den Belgier Bart Swings und lieferte sich mit seinem Rivalen einen heißen Kampf um die Spitze. Am Ende lag der Lokalmatador vor 8.000 begeisterten Fans ein paar Zehntelsekunden vor seinem Rivalen und übernahm mit einer Zeit von 6:14,15 Minuten die zwischenzeitliche Führung. Am Ende bedeutete diese Zeit Rang fünf.