Beste Kür vom US-Amerikaner Chen

Bronze verpasste der Chinesen Boyang Jin, der beim Vierfach-Toeloop stürzte. Eine aus sportlicher Sicht Riesenkür lief der erst 18-jährige US-Amerikaner Nathan Chen. Fast ohne Fehler, mit vier verschiedenen Vierfach-Einzelsprüngen und 215,08 Punkten schob er sich noch vom 17. auf den fünften Platz. Dabei lief er nach Punkten die mit Abstand beste Kür des gesamten Feldes.

Video starten, abbrechen mit Escape Eiskunstlauf - Nathan Chen glänzt mit herausragender Kür | Sportschau | 17.02.2018 | 08:00 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Fentz beendet Kür als 22.

Leicht verbessert: Paul Fentz