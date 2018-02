Fentz gerade so im Kürfinale

Paul Fentz schafft Qualifikation für das Kürfinale

Noch gerade so in die Kür hat sich der einzige deutsche Starter geschummelt. Paul Fentz wurde nach einer abgespeckten Sprungkombination 24. von 30 Startern. Dem Berliner fehlte bei seinem Vortrag der Mut, sicher auch vor dem Hintergrund seiner schwachen Leistung im Teamwettbewerb. So sprang er die Kombination nur dreifach und erhielt auch für die Schlusspirouette Abzüge. Mit 74,73 Zählern blieb er drei Punkte unter seiner Saisonbestleistung. " Der Olympiasieg von Aljona und Bruno hat mir so viel Motivation gegeben. Deshalb ärgere ich mich über meinen Fehler, auch weil die Kombi beim Einlaufen zweimal richtig gut war. Am liebsten würde ich sofort wieder auf das Eis gehen und noch mal laufen ", sagte Fentz.

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

Stand: 16.02.2018, 06:32