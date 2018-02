Tessa Virtue und Scott Moir sind neue Olympiaiseger im Eistanz. Die Kanadier, die sich bereits im Kurzprogramm mit der Weltrekordwertung von 83,67 Punkten an die Spitze gesetzt hatten, liefen den Sieg am Dienstag (20.02.2018) mit einer emotionalen und leichtfüßigen Vorstellung zur Musik aus dem "Moulin Rouge"-Soundtrack nach Hause.



Nur 0,79 Punkte Vorsprung

Die beiden Kanadier Tessa Virtue und Scott Moir holen Gold im Eistanz

Die Entscheidung fiel dennoch knapp aus: Mit 206,07 Punkten gewannen die beiden amtierenden Weltmeister hauchdünn vor dem französischen Paar Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, das mit 205,28 Punkten Silber gewann. Die vierfachen Europa- und zweifachen Weltmeister Papadakis/Cizeron gewannen nach nach ihrer Panne im Kurztanz mit einem rutschendem Kleid zwar die Kür. Den Rückstand von 1,74 Punkten aus dem Kurztanz konnten die 22 und 23 Jahre alten Franzosen mit einem mitreißenden Auftritt zu Beethovens Mondscheinsonate aber nicht mehr komplett aufholen.

Bronze in die USA

Bronze ging an die US-Amerikaner Maia Shibutani/Alex Shibutani (192,59). Die Geschwister aus New York gewannen bei ihrem zweiten Olympiastart die erste Medaille. Das US-Duo Madison Hubbell und Zachary Donohue fiel nach Rang drei im Kurztanz noch auf Rang vier zurück.

Zweiter Titel von Pyeongchang an Virtue/Moir

Für Virtue/Moir ist die Goldmedaille bereits der zweite Titel von Pyeongchang und die dritte Goldmedaille insgeamt. Die 28-jährige Virtue und ihr zwei Jahre älterer Partner triumphierten in diesem Jahre bereits im Teamwettbewerb. Zudem gewannen sie in Vancouver 2010.



Virtue/Moir sind damit Nachfolger von Maryl Davis und Charlie White, denen sie sich 2014 noch geschlagen geben mussten. Die zweifachen Weltmeister aus den USA beendeten nach ihrem Olympiasieg von Sotschi die Karriere. Auch Virtue/Moir nahmen nach Olympia vor vier Jahren eine sportliche Auszeit, kehrten in der Saison 2016/2017 aber aufs Eis zurück.

Deutsches Duo verbessert sich auf Rang 16

Das deutsche Duo Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis beendete den Wettkampf bei ihrer Olympischen Premiere auf Rang 16. Nach Platz 17 im Kurztanz verbesserte sich das Paar aus Oberstdorf in der Kür noch um einen Platz. Bei den Weltmeisterschaften 2016 und 2017 waren Lorenz/Polizoakis auf die Plätze 17 und 19 gelaufen.

Video starten, abbrechen mit Escape Eiskunstlauf - das Studiogespräch mit Lorenz und Polizoakis | Sportschau | 20.02.2018 | 08:51 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Kavita Lorenz und Panagiotis Polizoakis zu Beginn ihrer Kür im Eistanz

"Wir waren super zufrieden mit unserer Kür. Dieses Programm werden wir als Olympiapremiere nie vergessen. Ein positives Gefühl, das wir jetzt speichern wollen" , sagte Lorenz, ihr Partner ergänzte: "Diesmal lief alles wie von selbst. Es war einfach einfach heute."

Video starten, abbrechen mit Escape Eistanz - das Kurzprogramm | Sportschau | 19.02.2018 | 20:10 Min. | Verfügbar bis 31.08.2018 | Das Erste

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

dh/sid | Stand: 20.02.2018, 05:20