Eiskunstlauf: Kanada gewinnt Teamwettbewerb

Nach dem Sieg des Ex-Weltmeisters Patrick Chan in der Herren-Kür holte die WM-Dritte Gabrielle Daleman den dritten Platz in der Damen-Kür. Mit 63 Punkten können die Kanadier vor dem letzten Kürdurchgang nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Bei der olympischen Premiere des Mannschafts-Wettbewerbs 2014 in Sotschi waren die Kanadier Zweiter hinter Russland und vor den USA geworden.

Deutsche Eiskunstläufer auf Rang sieben

In Pyeongchang dominierten die Kanadier sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür. Die Mannschaft der Deutschen Eislauf-Union (DEU) hatte am Sonntag unter zehn Teams den siebten Platz belegt und damit die Qualifikation für das Finale der besten fünf Mannschaften verpasst.