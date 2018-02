Am Freitag (16.02.2018) werden die Fans sie wieder aufs Eis werfen, die kleinen, niedlichen Winnie Puuhs aus Stoff. Schließlich ist Yuzuru Hanyu ein großer Liebhaber dieser Comic-Figur. Das wissen seine vielen Fans - und sie wollen, dass es ihm gut geht. Vor allem in diesen so unsicheren Tagen.

Deshalb wird der 23-Jährige die Flut seines Lieblingsmaskottchens fraglos genießen, "auch wenn ich schon ein komplettes Zimmer voll von Bären habe ", sagt der unumstrittene Star des japanischen Eiskunstlaufes.

Hanyu ist wieder auf Titeljagd

Während in Europa der Glanz dieser einst so vornehmen Sportart so langsam vergeht, fasziniert sie vor allem in Asien noch immer die Massen. Und Yuzuru Hanyu ist derjenige, der mit seinen Kurven auf dem Eis die schönsten Träume der Fans erweckt.

Dass Japans Sport-Superstar pünktlich zum Kurzprogramm der Eiskunstläufer (2 Uhr MEZ) wieder auf Titeljagd gehen kann, elektrisiert deshalb eine ganze Nation. Denn das war bis vor ein paar Tagen noch alles andere als sicher.

Seit drei Wochen wieder im Training

Yuzuru Hanyu

Ganz Japan hat gezittert, gebangt und gehofft, nachdem sich der Weltmeister Mitte November bei einem verunglückten vierfachen Lutz eine schwere Bänderverletzung zuzog. Als der Olympiasieger von Sotschi sich in Pyeongchang nun den Medien stellte, musste der Pressesaal wegen Überfüllung geschlossen werden, die Auslosung der Startreihenfolge wurde live im TV übertragen. Fast täglich wurden die behandelnden Ärzte zu einem offiziellen Bulletin zum 23-Jährigen genötigt. Doch der Wettlauf mit der Zeit scheint gewonnen.

"Ich möchte eine Traumvorstellung auf meiner Traumbühne geben" , kündigte Hanyu selbstbewusst an. Seit drei Wochen ist der sprunggewaltige Läufer wieder voll im Training, die schweren Momente vor dem Jahreswechsel sind vergessen: "Es gab eine Phase, da konnte ich überhaupt nicht laufen. Deshalb bin ich einfach nur froh, hier zu sein."

Ärgster Rivale stets im Blick

Um seinen Knöchel zu schonen, verzichtete der in Kanada trainierende Athlet auf einen Start im Mannschaftswettbewerb, er wurde dort von seinem Landsmann Shoma Uno glänzend vertreten. In der Herren-Konkurrenz ist Yuzuru Hanyu angesichts seines Leistungsvermögens in der komfortablen Lage taktieren zu können: "Wenn ich ein sauberes Programm laufe, werde ich gewinnen. Vielleicht werde ich nicht alles riskieren."

Seinen ärgsten Rivalen hat er ja ohnehin stets im Blick. Denn auch der sechsmalige Europameister Javier Fernandez aus Spanien trainiert in Nordamerika bei Brian Orser. Bei aller Konkurrenz sind die beiden Rivalen gute Kumpels.

dpa/sid/Red | Stand: 15.02.2018, 14:00