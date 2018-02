Eishockey Deutschland gegen Schweden - es wird erbittert um ein Tor gekämpft

Am Freitag (16.02.2018) unterlag das Team von Bundestrainer Marco Sturm dem zweimaligen Olympiasieger trotz starker Leistung 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Viktor Stalberg (3. Minute) erzielte das einzige Tor für den Weltmeister.

"Hätte auch anders ausgehen können"

"Klar sind wir im Moment frustriert. Wir hatten viele Chancen. Mit etwas mehr Glück hätte es auch anders ausgehen können. Im Profisport ist es so, da entscheiden Zentimeter über den Ausgang einer Partie", sagte Kapitän Christian Ehrhoff kurz nach der Schlusssirene. Sein Team hatte neben Großchancen mehrfach Pfosten und Latte getroffen.

Bereits am Donnerstag hatte Deutschland gegen den Olympiadritten von 2014, Finnland, mit 2:5 verloren. Im letzten Vorrundenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Norwegen (04.10 Uhr/TLC). Sollte die DEB-Auswahl erneut verlieren, droht als Gruppenletzter im K.o.-Spiel am Dienstag um den Viertelfinaleinzug ein starker Gegner