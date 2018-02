Eishockey - Deutschlands K.o.-Duell auf Augenhöhe

Seit den vergangenen Olympischen Spielen, die ohne Deutschlands Eishockeyteam stattfanden, sieht die Ländespielbilanz gegen die Schweiz knapp positiv aus: Seit dem 2:1 nach Verlängerung Anfang Februar hat die DEB -Auswahl mit 5:4 leicht die Nase vorn. Trotz des Sieges ein typisches Treffen auf Augenhöhe.

Das Duell sei immer ein Klassiker, sagt Kapitän Marcel Goc, der sich außerdem auf die Aufmerksamkeit während der Spiele freut: "Wir spielen nicht oft vor einem Millionen-Publikum daheim. Das ist das, was Olympia ausmacht. Nicht nur Eishockeyfans schauen zu, sondern die ganze Welt."

Hager: "Mehr Effizienz und besseres Powerplay"

Deutschlands Spiel zeigte in den bisherigen drei Partien in Pyeongchang deutliche Schwächen. Patrick Hager, Torschütze beim 2:1 gegen Norwegen, ist aber vom Gesamtgerüst überzeugt und prognostiziert: "Wenn wir etwas effizienter werden und im Powerplay noch etwas zulegen, können wir jeden Gegner schlagen."

Mit Reimer und und Akdag?

Patrick Reimer und Sinan Akdag sind angeschlagen, ihr möglicher Einsatz entscheidet sich erst am Spieltag: "Momentan sind sie in der Behandlung. Da kann man nicht mehr sagen," sagte Bundestrainer Marco Sturm am Montag (19.02.18).

Was käme nach der Schweiz?

Eishockey - Deutschland gegen Schweiz, 2010 in der Helios-Arena

Sollte sich der Vor-Olympia-Sieg gegen die Schweiz wiederholen lassen, würden Erinnerungen ans Jahr 2010 wach, als Deutschland bei der Heim-WM 2010 durch ein 1:0 gegen die Schweiz sensationell ins Halbfinale eingezogen war.

In Pyeongchang hieße der nächste Gegner erneut Schweden. Gegen den Weltmeister verlor Marco Sturm mit seinem Team in der Vorrunde mit Pech 0:1. Aber der Blick dorthin ist frühestens am Dienstagnachmittag erlaubt.

Stand: 20.02.2018, 08:00