Eishockey - Deutschland gelingt der erste Sieg

Deutschland Dritter in der Gruppe C

Deutschland rangiert in der Tabelle C nun mit zwei Zählern auf Platz drei. Dennoch hat das DEB-Team eine Chance aufs Weiterkommen: Ohne die drei Gruppensieger und den besten Zweiten der drei Gruppen (automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert) wird nun aus allen anderen Mannschaften eine Abschlusstabelle gebildet, nach der alle Teams in K.o.-Duellen gegeneinander antreten. Die Sieger dieser "Endspiele" am kommenden Dienstag (20.02.18) ziehen dann ins Viertelfinale ein.

Video starten, abbrechen mit Escape Eishockey - Deutschland gegen Norwegen im Männer-Wettbewerb | Sportschau | 18.02.2018 | 02:34:02 Min. | Verfügbar bis 19.02.2018 | Das Erste

Vom 05. bis 28. Februar berichten wir im ARD-Hörfunk, im Ersten und den Dritten Programmen ausführlich über die Olympischen Spiele.

sid/red | Stand: 18.02.2018, 07:32