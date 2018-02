Das Lob für das russische Team, das am Sonntag (25.02.18, 5.10 Uhr ME) im olympischen Eishockey-Finale (im Live-Ticker und Livestream) auf Deutschland trifft, kam aus berufenem Mund: "Entschuldigung, aber die russische Mannschaft ist wunderbar" , schrieb in den vergangenen Tagen der US -Sender NBC auf seiner Webseite über die Kufen-Cracks der Olympischen Athleten Russlands.

Diese hatten bei den Olympischen Spielen wenige Tage zuvor das US-Team mit 4:0 vom Eis gefegt. Das Lob ist umso höher zu bewerten mit dem Wissen um die immense Rivalität zwischen den USA und Russland im Eishockey.

Kantersiege im Turnierverlauf

Bei aller Freude über das deutsche Wunder-Team bleibt eines bei diesem olympischen Turnier festzuhalten: Russland hat bislang die mit Abstand besten Spiele gezeigt. 8:2 gegen Slowenien, 4:0 gegen die USA, 6:1 im Viertelfinale gegen Norwegen, 3:0 im Halbfinale gegen Tschechien.

Und das kam nicht überraschend. Denn in Abwesenheit der NHL-Stars haben die Russen eine Best-of-Auswahl aus ihrer nationalen KHL -Liga für das Turnier nominiert, an deren individuellen Stärken keines der anderen Teams auch nur ansatzweise herankommt.

Kowaltschuk und Datsjuk sind die "Papas"

Ilja Kowaltschuk

Angeführt wird die Mannschaft von den beiden Veteranen Ilja Kowaltschuk und Pawel Datsjuk, die dem Spiel ihrer Mannschaft zu jeder Zeit den Stempel aufdrücken. Während Kowaltschuk mit fünf Treffern die Torschützenliste anführt, glänzte Datsjuk mit fünf Torvorlagen.

Der 34-jährige Kowaltschuk ist einer der besten Eishockeyspieler, die das Land hervorgebracht hat. Er wurde schon 2001 im Alter von 18 Jahren zu einem Star in der NHL, als er als Rookie in seiner ersten Saison gleich 29 Tore erzielte. Zwölf Jahre blieb er in Nordamerika, wurde dort zum Superstar, ehe er 2013 in seine Heimat zurückging und seither für Sankt Petersburg in der KHL spielt.

Ex-NHL-Stars als Glanzlichter

Pawel Dazjuk

Kowaltschuk war schon dabei, als Russland 2002 in Salt Lake City mit der Bronzemedaille das letzte olympische Edelmetall gewann. Ebenso wie Pawel Datsjuk, der im Juli seinen 40. Geburtstag feiern wird, aber den jungen Kollegen bei diesem olympischen Turnier immer wieder gezeigt hat, was glanzvolles Eishockey wirklich ausmacht. Datsjuk spielte 14 Jahre für Detroit in der NHL, gewann zweimal den Stanley Cup und spielt seit 2016 ebenfalls wieder für St. Petersburg.

Aber es stecken auch einige spannende junge Spieler im Team Russlands. Allen voran Kirill Kaprizow von ZSKA Moskau, der gerade einmal 20 Jahre alt ist und auch schon vier Turniertore auf dem Konto hat. Oder der 22-Jährige Wladislaw Gawrikow aus St. Petersburg - ein eleganter Verteidiger und gefährlicher Schütze aus der Distanz. Brandgefährlich ist auch der 25-jährige Rechtsaußen Nikita Gusew aus St. Petersburg, der bereits sechs Torvorlagen lieferte.

"Das Beste, was das Turnier zu bieten hat"

Und dann ist da schließlich noch Keeper Wassili Koscheschkin, der bislang beim Turnier die zweitbeste Torhüterstatistik aufweist. Der zwei Meter große Koscheschkin ist auch schon 34 Jahre alt und mit allen Eishockey-Wassern gewaschen.

Insgesamt, so resümmiert auch NBC Washington, seien die Russen das Beste, was das Turnier zu bieten habe. Und man solle einfach froh sein, dass wenigstens sie bei dem Turnier eine glanzvolle Mannschaft mitgebracht haben.

