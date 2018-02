Zach ist optimistisch

So kompliziert wird es diesmal nicht, am Freitag gegen Kanada reicht auch ein Sieg mit einem Tor Unterschied. Der langjährige Bundestrainer Hans Zach glaubt an diese Chance: "Unsere Jungs fürchten sich vor niemandem und gehen mit breiter Brust in das Spiel" , sagte er.

Zach ist sicher: "Wenn die Spieler weiter so stark in die Zweikämpfe gehen und in der Abwehr stehen, dann ist alles drin. Bei uns opfert sich jeder Spieler auf, es geht keiner einem Zweikampf aus dem Weg. Das ist der Schlüssel, dass du so weit kommen kannst."

Drama vor 26 Jahren in Albertville

Fast genau so weit gekommen wie jetzt wäre Deutschland beinahe vor 26 Jahren bei den Olympischen Winterspielen in Albertville. Doch den Einzug ins Halbfinale verhinderte eines der größten Dramen der Eishockey-Geschichte. Deutschland hatte sich als Außenseiter mit einer bravourösen Mannschaftsleistung bis unter die Top acht gekämpft - dann hieß der Gegner: Kanada.

Im Viertelfinale wogte die Partie hin und her, kurz vor Schluss erzwang das DEB -Team mit dem Tor zum 3:3 die Verlängerung und quälte sich dann auch bis in das Penaltyschießen.

Lindros traf, dann kam Draisaitl

Wieder ging es hin und her, dann traf der damalige Megastar Eric Lindros für die Ahornblätter. Anschließend lief Peter Draisaitl zum entscheidenden Schuss an. Er wollte dem kanadischen Torwart Sean Burke den Puck durch die Schoner zwirbeln, das klappte auch, doch auf dem Weg ins Tor verlor die vom Keeper abgefälschte Scheibe deutlich an Schwung.