Eishockey - Deutschland jetzt gegen den Weltmeister

Doch die Deutschen können selbstbewusst in das Duell mit den Schweden gehen, nachdem gegen die Schweiz in einem sehr ausgeglichenen Spiel Yannic Seidenberg nach 26 Sekunden in der Overtime mit einem trockenen Rückhand-Schuss zum umjubelten 2:1-Sieg getroffen hatte. 42 Jahre lang hatten die Deutschen zuvor bei Olympia nicht mehr gegen die Schweiz gewonnen. Weltmeister Schweden wird aber sich eine noch härtere Aufgabe.

Das Drei-kronen-Team hatte zuletzt bei der WM 2017 im Finale in Köln Kanada im Shootout besiegt und sich jetzt bei den Olympischen Winterspielen als souveräner Sieger der Gruppe C (drei Siege, 8:1 Tore) für die Top-Acht qualifiziert. Im Gruppenspiel gegen Deutschland gab es aber nur ein knappes 1:0.

Rüpelaktion von Almond gegen Ehrhoff

Die Playoff-Partie der DEB-Auswahl gegen die Schweiz hatte knallhart begonnen, überhart sogar: Cody Almond rammte Christian Ehrhoff schon nach wenigen Sekunden an der Bande derart brutal den Ellenbogen ins Gesicht, dass dieser erstmal benommen vom Eis musste. Für den Schweizer gab es die korrekte Konsequenz: Fünf Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe - für Almond war die Partie damit vorzeitig beendet.

Die fünfminütige Überzahl zahlte sich für das DEB-Team sofort aus. Leo Pföderl bezwang den Schweizer Goalie Jonas Hiller mit einem verdeckten Schuss aus der Zentrale - die 1:0-Führung in der 2. Minute. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Deutschen zwar im Abschluss nicht konsequent genug waren, dafür verteidigten sie die Schweizer Powerplay-Situationen aber bravourös.

Aus den Birken hielt klasse

Auch Keeper Danny Aus den Birken agierte herausragend, kurz vor Drittelende entschärfte er einen gefährlichen Schuss von Vincent Praplan aus kurzer Distanz und rettete so die Null in die erste Pause.

Zum zweiten Durchgang kam dann der angeschlagene Ehrhoff zurück - doch danach gab es einen Rückschlag zu verkraften. Pius Suter und Andres Ambühl scheiterten in der 24. Minute zunächst an Aus den Birken, dann prallte der Puck aber unglücklich quer vor dem Tor ab, so dass Simon Moser nur noch einzuschieben brauchte. Die Qualität des Spiels nahm danach etwas ab, beide Teams versuchten in erster Linie, Fehler zu vermeiden.

Schütz scheitert an Hiller

Dieser Trend setzte sich auch im Schlussdrittel fort. Beide Teams suchten nicht den bedingungslosen Weg nach vorn, ließen immer noch zwei, drei Spieler als Absicherung hinter dem Puck. In einer Überzahlsituation, als Enzo Corvi draußen saß, hatte Felix Schüss die Chance zur Führung, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Hiller.

Danach wurde es zweimal eng, als zwischen der 51. und 53. Minute zunächst Yasin Ehliz und dann Daryl Boyle in die Kühlbox mussten, aber beide Unterzahlspiele überstand das DEB-Team sicher.

Stand: 20.02.2018, 18:11