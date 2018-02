Koreas Eishockey-Frauen müssen sich wieder trennen

Stolz trotz Niederlagen

Nach der letzten Schlusssirene für die Mannschaft aus 23 Süd- und zwölf Nordkoreanerinnen sagte Coach Sarah Murray. "Was sie geleistet haben, ist erstaunlich - bei all dem Druck von den Regierungen und den Medien. Die Politiker haben die Entscheidung gefällt, sie haben sie mit Leben erfüllt" .

Erst vor drei Wochen waren die Nordkoreanerinnen dazu gestoßen, dennoch wuchs das Team schnell zusammen. "Sie haben Freundschaften geschlossen" , berichtete Murray, "nach dem letzten Training haben sie sich umarmt und Fotos gemacht."

Gemeinsames Team müsste an WM teilnehmen

Bis zur Schlussfeier bleibt die Mannschaft noch zusammen, dann reisen die Spielerinnen aus dem Norden wieder hinter den Eisernen Vorhang. Ob es eine gemeinsame Zukunft gibt, liegt an Politikern und Funktionären. Rene Fasel, Präsident des Weltverbandes IIHF regte an, das Projekt für Peking 2022 fortzusetzen, "als Botschaft des Friedens" . Die meisten Spielerinnen würden es wohl begrüßen.

Dafür müsste das Team Korea auch an den WM -Turnieren teilnehmen. Die Chance, sich für Olympia in vier Jahren zu qualifizieren, ist allerdings gering - auch wenn das Teilnehmerfeld von acht auf zehn Teams aufgestockt werden soll. Derzeit belegt Südkorea Platz 22 der Weltrangliste, Nordkorea liegt auf Rang 25. In Pyeongchang kassierte die als Gastgeber gesetzte Mannschaft in fünf Spielen 28 Gegentore und erzielte lediglich zwei Treffer. Am Ende ging auch das Spiel um Platz sieben gegen Schweden mit 1:6 verloren.

Stand: 20.02.2018, 10:07