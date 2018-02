Kaum bekannte Deutsche? Wenig Talent? Vielleicht hätten sich die Eishockey-Journalisten in Kanada, deren Weltblick offenbar mit der nordamerikanischen Profiliga NHL endet, einmal genauer mit dem deutschen Team auseinandersetzen sollen. Zwar fehlen auch im Kader der DEB -Auswahl die NHL-Stars - und somit beschreiben Worte wie "Sensation" oder "Wahnsinn" den Finaleinzug Deutschlands durchaus treffend. Aber eben auch nur teilweise.

NHL- und Olympia-Routiner Marcel Goc

Denn reichlich NHL-Routine, Erfahrung und Eishockey-Klasse stehen im DEB-Team trotzdem auf dem Eis - nur eben aus der oft gescholtenene Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Bestes Beispiel für einen der vermeintlich "kaum bekannten Deutschen" ist Marcel Goc. Mit 34 Jahren einer der Routiniers im Team, NHL-gestählt und bereits zum dritten Mal als Kapitän bei Olympia.

Christian Ehrhoff, 35 Jahre, 862-facher NHL-Spieler und frisch zum Fahnenträger des deutschen Teams bei der Abschlussfeier gekürt, ist das Gesicht der deutschen Mannschaft, der Sympathieträger, der trotz NHL-Millionen bescheiden geblieben ist. Aber Marcel Goc, 699 NHL-Spiele, ist das Mastermind. Zurückhaltend, freundlich, manchmal fast unscheinbar, aber unumstrittener Leader im Team und die rechte Hand von Trainer Marco Sturm.

Einfach nur Eishockey spielen

"Wir müssen nur unseren Stiefel weiter runterspielen" , hatte Goc nach der ersten Turnier-Sensation, dem Viertelfinalsieg gegen Schweden, als Motto für das Kanada-Match ausgegeben. Und das Team spielte, wie es der Kapitän forderte. Laufintensiv, leidenschaftlich, mit ganz viel Herz. Ohne große Allüren. Ganz so wie der Kapitän selbst.

Goc ist kein Stürmer fürs große Spektakel, sondern für die Kleinigkeiten. Bei seinen NHL-Stationen - San Jose Sharks, Nashville Predators, Florida Panthers, Pittsburg Penguins, St. Louis Blues - überzeugte er nicht nur als Torschütze (75 Treffer), sondern vor allem als Vorlagengeber (113). Auch in der DEL in 219 Spielen bei den Schwenninger Wild Wings bediente er häufiger seine Teamkollegen (71 Vorlagen), als selbst einzunetzen (31 Tore).

Der #tassengoc entert die sozialen Netzwerke

Typisch Goc möchte man fast sagen. Er muss nicht im Mittelpunkt stehen - und ist trotzdem ein eminent wichtiger Spieler seiner Teams. Auch abseits des Felds stellt sich Goc ungern in den Mittelpunkt. Eigene Accounts in den sozialen Netzwerken? Erst im Januar fand Goc zumindest den Weg zu Instagram. Sein Profilbild, aus der Not geboren: eine Kaffeetasse. Die Resonanz: unvorhersehbar. Gleich in der ersten Woche über 2.000 Follower, mittlerweile hat er seinen eigenen Hashtag: #tassengoc.

Seine Teamkollegen unterstützen Goc, den Social-Media-Späteinsteiger nach Kräften. "Mein Lehrer, der Herr Dennis Endras, der ist immer intensiv dabei" , scherzte Goc in einem Interview während der Spiele: "Er fordert mich regelmäßig auf, ihn zu taggen, oder mal eine Story anzulegen." Das DEB-Team gratulierte Goc mit einem Schmunzeln, als er am 11. Februar, ebenfalls während der Winterspiele, erfolgreich seine erste Instagram-Story abgesetzt hat. Mit tatkräftiger Unterstützung seines zweiten "Lehrers" Christian Ehrhoff.

Gocs bisher letzte Instagram-Story: Feiernde und tanzende Nationalspieler nach dem Sieg gegen Kanada. Ganz egal, ob es im Eishockey-Finale gegen die "Olympischen Athleten aus Russland" Gold oder Silber wird - Kapitän Marcel Goc und das deutsche Eishockey-Team haben dafür gesorgt, dass die "kaum bekannten Deutschen" nicht nur in den sozialen Netzwerken einige dicke Olympia-Ausrufezeichen gesetzt haben. Und vielleicht kennt man Goc & Co. jetzt auch in Kanada.