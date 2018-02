Kanada ist ein Eishockey-Land, das ist bekannt. Entsprechend fiebert die Nation derzeit mit der nordamerikanischen Profiliga NHL , wo für die Stars der Szene die entscheidenden Wochen der Saison bevorstehen. Dass in Pyeongchang zeitgleich ein olympisches Turnier mit "Team Canada" stattfindet - das hatte bislang kaum jemand auf dem Schirm. In der Presse wurde kaum darüber berichtet.

Was sich gerade etwas ändert - wenn auch auf wenig sensible Art: Ein Haufen "ausgewaschener Drittklassiger und verschiedener Hoffnungsloser" habe sich da in Südkorea zusammengefunden, um für Kanada anzutreten, schrieb am Donnerstag (22.02.18) die landesweit erscheindende "Globe and Mail" nach Kanadas 1:0-Viertelfinalerfolg über Finnland.