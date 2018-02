Im Finale feierten die USA in einem Krimi am Donnerstag (22.02.2018) ein 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den viermaligen Sieger und triumphierte zum zweiten Mal nach der Premiere 1998 in Nagano. Damals hatte Kanada im Endspiel seine bislang letzte Niederlage bei Olympia erlitten.

Nachdem in 80 Spielminuten keine Entscheidung gefallen war, gewannen die USA dank eines erfolgreichen Penaltys von Jocelyne Lamoureux-Davidson. Kanada hatte 2002, 2006, 2010 und 2014 Gold geholt und war zuvor 24 Spiele bei Olympia ungeschlagen.

Meghan Agosta wird zur tragischen Figur

Zur tragischen Figur bei Kanada wurde Meghan Agosta. Die Stürmerin, die eigentlich zum vierten Mal in Folge Olympiasiegerin werden wollte, verschoss den entscheidenden Penalty und schlich anschließend mit Tränen in den Augen vom Eis.

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie setzte sich vor 9000 Zuschauern im Gangneung Hockey Centre die größere körperliche Präsenz der Weltmeisterinnen gegen die Schnelligkeit und bessere Technik des Team Canada durch.

Deutsche Schiedsrichterinnen im Einsatz

Für Kanada trafen in der regulären Spielzeit Haley Irwin (22.) und Marie-Philip Poulin (27.). Hilary Knight (20.) hatte die US-Girls in Führung gebracht, Monique Lamoureux-Morando (54.) glich aus.

Als eine der beiden Hauptschiedsrichterinnen fungierte Nicole Hertrich aus Hagen. Zu den Linienrichterinnen gehörte Lisa Linnek.

Bereits am Mittwoch setzte sich Finnland 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die Olympischen Athleten aus Russland durch und wiederholte mit dem Bronze-Gewinn seine Erfolge von 1998 und 2010.