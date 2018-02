Deutschland sensationell im Eishockey-Halbfinale

Kahun: "Einfach unglaublich"

Eishockey: Deutschland jubelt über Sieg gegen Schweden

"Es ist einfach unglaublich" , jubelte der Münchner Torschütze zum 3:1, Dominik Kahun, nach dem ersten Sieg gegen Schweden seit 1992. Im ZDF erklärte er: "Das zeigt einfach unseren Kampfgeist. So müssen wir weiterspielen. Bei uns kommt es darauf an, wie wir kämpfen. Und das haben wir bewiesen. Nur so können wir die Großen schlagen." Einen Tag, nachdem die Deutschen mit einem Sieg gegen die Schweiz das Viertelfinale perfekt gemacht hatten, sagte der 22-Jährige: "Wir sind hier bei Olympia. Egal, wie müde man ist, man hört einfach nicht auf." Kapitän Marcel Goc erklärte: "Wir sind einfach happy. Wir haben ein richtig starkes Spiel gespielt. Wir haben an uns geglaubt. Das war entscheidend. Jetzt haben wir zwei Tage Pause. Das Halbfinale wird eine harte Nuss."

Doppelschlag im ersten Drittel

Die Deutschen, die im vergangenen Jahr bei der Heim- WM noch als Achte enttäuschten, begannen etwas verunsichert. Schweden kam druckvoll auf das Eis und drängte auf die Führung. Das deutsche Team hielt aber diszipliniert dagegen - im gesamten ersten Drittel kam Schweden zu nicht einem Torschuss. Der DEB-Angriff agierte dagegen deutlich wirkungsvoller. Nach 14:17 Minuten erzielte Christian Ehrhoff das 1:0, nur 29 Sekunden später erhöhte Marcel Noebels zum 2:0. Schlagschuss und Abpraller, die Deutschen nutzten ein Powerplay zum Doppelschlag.

"Nicht 40 Minuten verteidigen"

Dennis Everberg und Björn Krupp kämpfen um den Puck

Schweden reagierte geschockt, mit 13:0 Torschüssen für das deutsche Team ging es in die Drittelpause. "Wir müssen jetzt weiter defensiv gut stehen und dürfen uns nicht 40 Minuten auf das Verteidigen beschränken. Wenn Schweden verteidigen muss, haben die auch ihre Probleme" , analysierte Ehrhoff in der ersten Pause im ZDF . Und so ging es weiter: Die Deutschen standen defensiv gut und ließen wenig zu. Schweden erspielte sich zwar eine deutliche optische Überlegenheit, blieb aber im zweiten Drittel zumeist wirkungslos.

Überzahl bringt Schweden zurück

Auch zu Beginn des dritten Drittels sah es zunächst gut aus für die Deutschen: Trotz nun klarer Führung in der Torschussstatistik fand Schweden die Lücke nicht. Nach 46:25 Minute war es dann aber soweit: Anton Lander traf zum 1:2-Anschluss. Doch die Deutschen kamen umgehend zurück. Kahun konterte zum 3:1 (48:28 Minute). Ein Unterzahlspiel der Deutschen - Felix Schütz musste nach einem Foul auf die Strafbank (49:28) - brachte die Schweden ins Spiel zurück. Patrick Hersley (49:35 Minute) traf per Schlagschuss zum Anschluss, Mikael Wikstrand glich ebenfalls aus der Distanz aus (51:37 Minute).

Reimer erlöst deutsches Team

Patrick Reimer trifft zum Sieg gegen Schweden

Nun drängten die Schweden auf den Sieg, die deutsche Hintermannschaft hatte alle Mühe, rettete sich aber in die Overtime. Dort traf Patrick Reimer nach 90 Sekunden zur Sensation: Nach einem Konter stocherte er den Puck aus Nahdistanz über die Torlinie. Weitere 60 Sekunden und eine Video-Überprüfung des Tores durch die Referees Mark Lemelin und Aleksi Rantala dauerte es - dann brachen im deutschen Team alle Jubel-Dämme.