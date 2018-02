Der kurze Moment der Enttäuschung wich schnell der Freude über die großartige Leistung, die die deutschen Spieler während dieser Olympischen Spiele gezeigt hatten. Der Außenseiter hatte sich bis ins Finale gekämpft und dort den Olympischen Athleten Russlands einen großen Kampf geliefert.

Als Jonas Müller drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das 3:2 erzielte, war der Goldtraum sehr nahe, doch die Russen antworteten 56 Sekunden vor dem Schluss und erzwangen die Verlängerung. Dort nutzten sie ein Überzahlspiel zum 4:3 und machten die Goldmedaille perfekt.

Mit Teamgeist zu Silber

Silber ist der größte Erfolg einer deutschen Eishockey-Mannschaft. 1976 hatte die DEB-Auswahl mit Trainer-Legende Xaver Unsinn Bronze gewonnen. Platz drei gab es auch schon 1932, allerdings nahmen damals nur vier Teams teil.

Und nun also Silber. Wer darauf vor dem Turnier gewettet hätte, wäre vermutlich um einen Haufen Geld reicher. Schließolich war Deutschland als klarer Außenseiter in das Turnier gestartet, hatte sich aber mit Leidenschaft, Teamgeist bis ins Finale gekämpft und begeisterte gegen den Favoriten aus Russland mit einem leidenschaftlichen Spiel.

Schock vor der Drittelpause

Den zweiten Platz hatten die deutschen Cracks also sicher, doch jetzt wollten sie sich die Krone aufsetzen. Ohne Scheu hielten Christian Ehrhoff und Co. die Russen in den ersten Minuten vom eigenen Tor weg. Der Druck des Rekord-Weltmeisters nahm aber zu, doch auf Keeper Danny aus den Birken war wieder Verlass.

Auch eine Unterzahl nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Ehrhoff wegen Hakens überstand die Mannschaft dank der Super-Taten von aus den Birken ohne Gegentor. Die Russen dominierten mit zunehmender Spieldauer, Deutschland schaffte nur vereinzelte Entlastungsangriffe und steuerte dennoch mit einem 0:0 der ersten Drittelpause entgegen. Doch eine halbe Sekunde vor der ersten Sirene versenkte Wjatscheslaw Wojnow einen Schlagschuss.

"There was a good Goal"

"Ein Tor ist im Moment gar nichts. Wir sind heiß, wir schlagen zurück" , kündigte Marcus Kink in der ersten Pause im ZDF an. Und die DEB-Cracks kamen tatsächlich mit viel Power zurück, die Russen agierten nicht so offensiv wie vermutet, ließen ihren Gegenspielern viel Platz, schalteten aber immer mal wieder den Turbo an und brillierten mit einstudierten Spielzügen.

Felix Schütz trifft zum 1:1

Deutschland konterte. Und wie! Nach einem Angriff über Felix Schütz lenkte Keeper Wassili Koscheschkin die Puck ins eigene Tor. Dem Riesenjubel folgte das Zittern. Der Videobeweis musste bemüht werden, weil Patrick Hager den Puck mit dem Schlittschuh berührt haben soll. TV-Bilder zeigten, dass der deutsche Topscorer seine Kufen nicht im Spiel hatte. Das Tor zählte. Der Treffer beflügelte die Deutschen, die zum Ende des zweiten Drittels sogar ein Chancenplus verbuchten.

Drama im Schlussdrittel

"Kein Gegentor bekommen und eins schießen, dann gewinnen wir 2:1" , nannte Felix Schütz die Erfolgsformel für das Schlussdrittel. Der Plan ging fast auf. Nach 13 taktischen Minuten nahm das Olympia-Finale Fahrt auf. Erst versenkte Nikita Gusew den Puck aus spitzem Winkel im kurzen Eck, keine 30 Sekunden später schlug Dominik Kahun zurück. Der Münchner traf nach einem feinen Rückpass von Frank Mauer aus zentraler Position: 2:2. Und Deutschland legte nach.

Jonas Müller jubelt über das 3:2

180 Sekunden vor dem Ende traf Jonas Müller zum 3:2. Der Goldtraum schien perfekt. Die Russen nahmen den Torwart vom Eis und schafften 56 Sekunden vor der Schlusssirene das 3:3. Erneut traf Nikita Gusew aus spitzem Winkel. In einer packenden Verlängerung hielt aus den Birken sein Team mit einer grandiosen Reaktion gegen Kowaltschuk im Spiel. Als Patrick Reimer vom Eis musste, nutzten die Russen die Überzahl. Kirill Kaprizow traf zum entscheidenden Tor.