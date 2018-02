Im ersten Halbfinale am Freitag (23.02.18) bezwangen die Olympischen Athleten Russlands ihren alten Eishockey-Widersacher Tschechien mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Im voll besetzten Gangneung Hockey Center machten die Russen während nahezu der kompletten 60 Minuten ihre Sonderstellung bei diese olympischen Turnier deutlich und siegten hochverdient.

Tschechen versuchen es mit extremer Defensive

Von Beginn an hatten die Tschechen erkannt, dass sie gegen die individuell stärkeren Russen nur über eine disziplinierte Defensiv-Strategie zum Erfolg kommen könnten. Entsprechend zäh verlief die Partie zunächst: Die Tschechen standen tief, die anrennenden Russen fanden nur schwer die Lücken in diesem dichten Verteidigungs-Riegel.

Doppelschlag im zweiten Drittel

Also ging es torlos in die erste Drittelpause - die Zuschauer hatten schon interessantere Eishockeyspiele gesehen. Dies änderte sich auch im zweiten Drittel erst einmal nicht. Bis zur 28. Minute. Da ließ der überragende Pavel Datsyuk halbrechts einen Gegner aussteigen, passte zentimetergenau quer zu Nikita Gusev, der den Puck unter die Latte knallte. Ein Protest der Tschechen, die ein Torraum-Abseits erkannt haben wollten, wurde von den Referees abgewiesen.

Die Entscheidung in dieser aus historischer Sicht legendären Partie fiel nur 30 Sekunden später: Die Tschechen hatten für einen Moment ihre stabile Struktur verloren, was die Russen gnadenlos bestraften: Mikhail Grigorenko schickte Ivan Telegin auf die Reise. Stark passte dieser von der rechten Seite mit der Rückhand zum mitgelaufenen Vladislav Gavrikov. Und der schloss ganz cool ab. Sein zweites Turniertor bedeutete das 2:0 für die Männer von Trainer Oleg Znarok.

Tschechiens Bemühungen bleiben erfolglos

Im abschließenden Drittel ließen sich die Russen etwas weiter zurückfallen, setzten auf Konter. Tatsächlich bekamen die Tschechen mehr Spielanteile und erarbeiteten sich auch einige Überzahlaktionen. Doch trotz dreier ganz guter Einschussmöglichkeiten fiel kein Tor für Tschechien, so dass die Russen ihre Führung am Ende ganz souverän ins Ziel brachten. Zumal sie in der Schlussminute durch Ilia Kowaltschuk mit einem Schuss ins leere Tor der Tschechen noch das 3:0 nachlegten.