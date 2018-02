Das, was sich nur die kühnsten Träumer hatten vorstellen können, ist eingetreten: Deutschlands Eishockey-Team hat das olympische Finale erreicht. Gegen Kanada gab es im Halbfinale einen 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)-Sieg. Gegner im Endspiel sind am Sonntag (25.02.2018) die Olympischen Athleten aus Russland.

Entschlossen und selbstbewusst aufs Eis

Die deutschen Cracks hatten um kurz nach 13 Uhr mit entschlossenen Mienen das Eis des Gangneung Hockey Center betreten - das Selbstbewusstsein nach dem sensationellen Viertelfinalsieg gegen Weltmeister Schweden war spür- und sichtbar.

Und der konzentrierte Eindruck täuschte nicht: Mit dem ersten Bully waren die Deutschen hellwach. Mit spürbarem körperlichem Einsatz wurden die Kanadier beeindruckt, konnten ihr Kombinationsspiel kaum aufziehen. Auch eine erste Unterzahl nach Wechselfehler blieb folgenlos, weil sich die deutschen Cracks mit viel Einsatz in die Zweikämpfe warfen.

Doppelte Überzahl zur Führung genutzt

Die Kanadier, die wegen der fehlenden NHL -Profis hauptsächlich aus Spielern der russischen und schweizer Liga zusammengestellt waren, zeigten Nerven. Ein Foul sowie ein technischer Fehler beim Bully bescherte dem deutschen Team eine Fünf-gegen-drei-Überzahl, die gnadenlos ausgenutzt wurde. Brooks Macek - glänzend freigespielt - knallte den Puck an Kanadas Ersatzkeeper Kevin Poulin vorbei zum 1:0 in der 15. Minute in die Maschen. Deutschland ging mit einer Führung in die erste Drittelpause.

Plachta und Mauer kontern zum 3:0

Deutschland hatte sich offensichtlich Respekt erarbeitet im Turnierverlauf, die Kanadier blieben jedenfalls vorsichtig. Und liefen nach einem ersten Angriffsschwung im zweiten Drittel in einen klassischen deutschen Konter. Patrick Hager behielt im gegnerischen Drittel überragend den Kopf oben, passte stark quer zu Matthias Plachta, der den kanadischen Keeper ausguckte und links in den Winkel schoss - 2:0.

Das Team von Trainer Marco Sturm konnte sich weiterhin auf einen zuverlässigen Keeper Danny aus den Birken verlassen - und auf ein starkes Konterspiel. Ein solcher führte zum 3:0. Marcel Goc hatte den Puck nach einem Scheibengewinn im gegnerischen Drittel, täuschte Keeper Poulin und passte quer zu Frank Mauer, der artistisch das nächste deutsche Tor erzielte.

Plötzlich abschlussstark

Wie weggepustet war die einstige deutsche Abschlussschwäche bei diesem Turnier, die es dem Team zu Beginn der Spiele noch so schwer gemacht hatte. Allerdings: In Überzahl gelang den Kanadiern wenig später durch Gilbert Brule der 1:3-Anschlusstreffer. Wie stark das deutsche Team aber mittlerweile auch mental ist, zeigte es wenig später: Nach gewonnenem Bully fälschte Hager einen Schuss von Plachta zum 4:1 ab. Kanada reagierte unsportlich: David Wolf wurde brutal von Brule gegen den Kopf gecheckt und musste benommen vom Eis. Fünf Minuten plus Spieldauerstrafe für den Kanadier waren die logische Strafe.

Dramatik im Schlussdrittel

Im letzten Drittel wurde es aber schnell noch einmal heiß: Matt Robinson lupfte geschickt unter die Querlatte, es stand nur noch 2:4 (42.). Wenig später wieder ein Foul der Kanadier gegen Dominik Kahun - es gab Penalty. Der Gefoulte lief an, scheiterte aber an Keeper Poulin. Bitter - zumal in der 50. Minute das 3:4 fiel: Björn Krupp schlug der Puck nach einem Schuss von Derek Roy vor den Schlittschuh und von dort ins eigene Tor. Dabei aber blieb es, weil sich die deutschen Cracks in der Schlussphase efolgreich gegen alle weiteren kanadischen Angriffe stemmten.