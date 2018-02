Curling - Spiel um Platz drei der Frauen

Curling - Japans Frauen sichern sich Bronze

[an error occurred while processing this directive]

Überraschung im Kampf um Curling-Bronze - Japans Frauen haben das Spiel um Platz drei gegen das favorisierte Team aus Großbritannien gewonnen. Die Schottin Eve Muirhead patzte beim letzten Stein.