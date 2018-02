Jamanka rast mit Mut zu Zweierbob-Gold

Elana Meyers Taylor im ersten US -amerikanischen Schlitten legte vor und fuhr mit 50,73 Sekunden im vierten Lauf zu Silber, profitierte dabei von den enormen Startfähigkeiten ihrer Anschieberin. Aber Mariama Jamanka und Anschieberin Lisa Buckwitz behielten die Nerven und siegten im Ziel mit dem Vorsprung von sieben Hundertstel Sekunden. Zwar war die Startzeit knapp zwei Zehntel langsamer als die von Meyers Taylor mit Lauren Gibbs, aber am Ende jubelte die 27 Jahre alte Pilotin aus Berlin. Meyers Taylor hatte bereits vor vier Jahren die Silbermedaille errungen. Der letzte deutsche Triumph im Zweierbob der Frauen war Sandra Kiriasis 2006 in Turin gelungen.

Schneider/Drazek verlieren viel Zeit

Enttäuschend verlief der Wettbewerb für das deutsche Duo Stephanie Schneider/Annika Drazek. Verletzungsgeplagt mussten die beiden Frauen im dritten und vierten Durchgang besonders beim Start Zeitverluste hinnehmen und mussten sich mit Rang vier zufriedengeben. Im Ziel hatte das Duo nur acht Hundertstel Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Kanadierinnen Humphries/George, die bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014 Gold gewonnen hatten. Das dritte deutsche Duo Kohler/Nolte kam auf Platz 14.

Pikanter Tausch

Bundestrainer René Spies hatte vor den Spielen die beiden Frauenteams umgebaut: Um die favorisierte Stephanie Schneider zu stärken, hatte der Coach die Anschieberinnen unter den Bobs getauscht. Annika Drazek galt als die stärkere Co-Pilotin. Doch dann trat die Schicksalsgöttin auf den Plan.

Beide waren schon am vergangenen Dienstag (20.02.18) zu den ersten beiden Läufen verletzt an den Start gegangen. Schneider kämpft mit muskulären Problemen am Rücken, Drazek war in der vergangenen Woche beim Training umgeknickt. Aus dem vermeintlichen Vorteil in der Besetzung entwickelte sich also unfreiwillig ein Nachteil.

Ihren bislang größten Erfolg 2017 mit dem EM-Titel in Winterberg feierte Mariama Jamanka mit Annika Drazek zwei Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt in Königssee. Im aktuellen Weltcup-Winter schaffte sie drei Podestplätze. Nach den Überseerennen, bei denen Drazek fehlte, wurde sie mit der weltbesten Anschieberin in Winterberg Dritte. "Sie bringt einen Wahnsinnsschub in den Bob" , schwärmte Jamanka über die ehemalige Sprinterin.