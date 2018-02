Walthers Bob nach Schreckmoment auf Goldkurs

Die Fahrt war so gut wie beendet, da kippte der Bob von Nico Walther und Christian Poser bei der Zieldurchfahrt um und schrammte an der Bande entlang. Es folgte ein kruzer Augenblicke des Schreckens, bis die beiden Deutschen aus ihrem Fahrzeug kletterten und die Arme hochrissen.

Die Jubelpose war berechtigt, denn Walther und Poser legten zwei starke Läufe hin und liegen im tückischen Eiskanal von Pyeongchang auf Goldkurs . "Ich wollte den Weg in der Zielkurve abkürzen. Da sind wir umgekippt. Ich hoffe, der Oma am Fernseher geht's gut. Uns geht es bestens ", sagte Walther.

Plätze 1, 3 und 5 für die deutschen Bobs

Vier Jahre nach dem Debakel von Sotschi mit Nullnummern im kleinen und im großen Schlitten ist für die deutschen Bobs im Alpensia Sliding Centre in der Tat alles möglich, sogar mehr als eine Medaille. Walther und Poser führen mit 0,10 Sekunden vor Gesamtweltcupsieger Justin Kripps (Kanada), weitere 0,09 Sekunden zurück folgt Johannes Lochner mit Christoph Weber. Auch Serien-Weltmeister Francesco Friedrich mit Thorsten Margis ist als Fünfter (+0,29 Sekunden) noch im Rennen um die Medaillen.

Training verfeinert, Material verbessert

Die starke Vorstellung der deutschen Piloten kommt nicht von ungefähr. Der vierjährige Anlauf auf die Winterspiele in Südkorea war höchst erfolgreich, es gab WM-Titel und zahlreiche Weltcupsiege. Doch erst in Pyeongchang schlägt nun die Stunde der Wahrheit. Sotschi sei daher "seit vier Jahren unser Treibstoff, der Antrieb, alles besser zu machen ", sagte Bundestrainer Rene Spies, 2014 noch im Stab des damaligen Chefs Christoph Langen. An zwei großen Schrauben wurde gedreht: Das Athletiktraining wurde verfeinert, um die Startleistungen zu verbessern. Die damals hoffnungslos unterlegenen Bobs des staatlich finanzierten Stammausrüsters FES wurden zudem kostspielig ergänzt durch Geräte des österreichischen Herstellers Wallner.

Hersteller-Wechsel kurz vor Olympia-Beginn