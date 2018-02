Sie sollen im Olympic Sliding Centre für Furore sorgen. Das Bob-Duo Won Yun Jong und Seo Young Woo hat dabei zumindest einen großen Vorteil: Mehr als 400 Fahrten auf der so schweren und unberechenbaren Bahn - mit den Gradmessern Kurve zwei und neun. Doch wie stark sind die Gesamtweltcupsieger von 2015/16 wirklich?

Nach drei Weltcups im vergangenen Norvember in Lake Placid und Whistler verabschiedeten sich die Koreaner und bereiten sich seitdem auf der Olympiabahn auf ihren großen Traum vor. Gold sei durchaus eine Option, sagten sie der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap.

Größter Gegner - der Druck

Wie gefährlich Yun Jong Won und Young Woo Seo wirklich sind, darüber sind auch die deutschen Bobpiloten unsicher. " Er hat den Bahnvorteil ", sagte Francesco Friedrich, " aber er muss erstmal gut starten. Ihm fehlt die Wettkampfhärte, er hatte jetzt monatelang nicht diesen nervlichen Druck. Und der wird in Pyeongchang für ihn besonders hart sein. Deshalb hat er es vielleicht viel schwerer als alle, die die Saison durchgezogen haben. "

Lospech - Koreaner ziehen Startnummer 30

Bobsportler Yun Jong Won

Won, der bei der Eröffnungsfeier für Südkorea die Fahne getragen hatte, war vor zwei Jahren plötzlich in die Weltelite gefahren, holte im Januar 2016 den ersten Weltcupsieg für Südkorea überhaupt. Es folge noch einer in Königssee, doch danach reichte es nicht mehr für das Podest. In dieser Saison landete der koreanische Bob in Whistler auf Platz sechs, in Lake Placid auf den Plätzen zehn und 13. Das reichte, um sich für Pyeongchang zu qualifizieren. Doch ein großer Nachteil könnte in Pyeongchang die späte Startnummer sein.

Im Training ließ sich der Koreaner nicht in die Karten schauen und ließ einige Läufe aus. Am Freitag (16.02.2018) hatte er aber mit Platz drei und fünf angedeutet, dass mit ihm zu rechnen ist. Doch mit der Auslosung hatte er tatsächlich Pech, muss im ersten Lauf als 30. und letzter in die Eisrinne. So bleibt abzuwarten, was die Bahn dann noch hergibt.

