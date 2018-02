Francesco Friedrich liegt auch nach dem dritten Lauf im olympischen Viererbob-Wettbewerb auf Goldkurs. Der Deutsche, der bereits Olympiasieger im Zweierbob geworden war, baute seine Führung im dritten Durchgang etwas aus und muss nur noch einen Lauf sauber herunterfahren, um sich erneut Gold zu schnappen.

Der nach dem ersten Tag in Führung liegende Friedrich ging am Sonntagmorgen mit seinen drei Mitstreitern als erster Starter in die Bahn im Olympic Sliding Center. Der ehemalige Leichtathlet aus Sachsen lenkte seinen Bob im dritten Lauf auf eine Zeit von 48,76 Sekunden - wie schon in den ersten beiden Durchgängen eine Top-Leistung. Der nach ihm folgende Südkoreaner Yunjong Won fuhr zwar ebenfalls stark, kam aber nur auf eine Zeit von 48,89 Sekunden - Friedrich hatte seinen Vorsprung vor dem Finaldurchgang auf 42 Hundertstel Sekunden ausgebaut.

Walther festigt Rang drei

Der nach zwei Läufen auf Rang drei platzierte Deutsche Nico Walther steuerte seinen Bob mit 48,90 Sekunden ebenfalls gut, konnte aber keinen Boden auf den vor ihm liegenden Koreaner gut machen. Viel mehr musste er auf den folgenden Kanadier Justin Kripps achten, der aber etwas kriselte. 48,95 Sekunden bedeuteten: Walthers Vorsprung auf die Nachfolgenden wurde größer.

Johannes Lochner, der nach dem ersten Tag zeitgleich mit zwei Konkurrenten auf Rang fünf gelegen hatte, verpatzte für seine Verhältnisse auch Lauf drei und rutschte auf Platz sieben zurück.